DIRETTA LAZIO TORINO/ Video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti! (Serie A, 27 settembre 2023)

DIRETTA LAZIO TORINO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Lazio Torino inizierà alle ore 20:45 e pone di fronte due formazioni storiche di questo campionato. Padroni di casa che hanno iniziato la stagione in maniera negativa. Solamente quattro punti collezionati in 5 partite, condite da 5 reti e 4 marcature subite. Spulciando i precedenti tra queste due formazioni poniamo il confronto nelle ultime 5 partite. Dal 2021 ad oggi la gara ha presentato quattro pareggi e un solo successo per il Torino. Pareggi che sono arrivati con i risultati di 0-0 e 1-1. Seguendo la statistica, si nota come il 50% delle volte in cui il risultato sia di pareggio, arrivi con 0-0 o 1-1.

L’unica vittoria di queste 5 sfide corrisponde all’ultima giocata. Successo dei granata grazie alla rete di Ilic, che nell’ultima partita contro un’altra romana ha realizzato un assist. In queste ultime 5 partite sono stati altrettanti i gol realizzati, certificando come questa sia una gara equilibrata e con due squadre che cercano di non scoprirsi troppo nel tentativo di concedere il fianco agli avversari. (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Torino sarà trasmessa anche tv sui canali della televisione satellitare, con appuntamento riservato agli abbonati Sky e la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go (per i clienti). Naturalmente la sfida Lazio Torino potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN (che ha tutti i diritti per mandare in onda le partite di Serie A), attivando il proprio account di su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Lazio Torino, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La Lazio ha avviato la nuova stagione con l’ambizioso obiettivo di confermarsi tra le squadre di vertice nel campionato italiano. I biancazzurri hanno ottenuto risultati di spicco l’anno scorso, terminando al secondo posto, e ora mirano al sogno del titolo. L’inizio di questa stagione in campionato, tuttavia, non è stato ideale, con soli 4 punti conquistati in cinque giornate e il tecnico toscano spera di dare un calcio alla crisi già a partire da questo impegno. Nel turno più recente, la Lazio ha pareggiato 1-1 in casa contro il Monza.

Il Torino, d’altro canto, punta a rientrare nella lotta per una posizione europea in questa stagione, anche se il compito sarà arduo per i granata. L’allenatore Ivan Juric è stato confermato alla guida della squadra. La priorità iniziale rimane la salvezza tranquilla. L’inizio di stagione è stato abbastanza positivo, con 8 punti ottenuti nelle prime cinque partite, garantendo un vantaggio di cinque punti sulla zona retrocessione. Nel turno più recente, il Torino ha pareggiato 1-1 in casa contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Le probabili formazioni della diretta Lazio Torino, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Marusic, Casale, Gila, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

LAZIO TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Torino, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l'eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











