Diretta/ Lazio Torino streaming video e tv. Sarri cerca la terza di fila (Serie A)

DIRETTA LAZIO TORINO: SCONTRO SARRI-JURIC!

Lazio Torino, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Sarri cerca la terza vittoria di fila contro un Toro comunque coriaceo nelle ultime partite, con i granata reduci da una vittoria sul campo della Salernitana e dallo 0-0 interno contro la capolista Milan, peraltro in due match in cui gli uomini di Juric non hanno subito gol.

La Lazio dopo la pesante sconfitta nel derby si è rimessa in carreggiata, battendo il Sassuolo in casa e poi passando con un perentorio poker sul campo del Genoa, risultato importante visto che i biancazzurri hanno siglato 4 gol ai Grifoni che nelle precedenti 9 partite della gestione Blessin ne avevano incassati solo 3. 0-0 nell’ultimo precedente a Roma tra le due squadre, all’andata la Lazio ha riacciuffato al 91′ con Immobile su rigore il Toro che si era portato in vantaggio con Pjaca.

DIRETTA LAZIO TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lazio e Torino, importantissima sia per la lotta all’Europa, sia per il raggiungimento della salvezza? La diretta Lazio Torino si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato del sabato sera si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Le probabili formazioni della diretta Lazio Torino, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Lazzari, L.Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; F.Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











