Diretta Lazio Torino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie A.

DIRETTA LAZIO TORINO: INCROCI INTERESSANTI!

Ci approcciamo alla diretta Lazio Torino, una partita che va in scena alle ore 15:00 di sabato 4 ottobre 2025 e allo stadio Olimpico è valida per la sesta giornata nel campionato di Serie A 2025-2026. Incroci interessanti: Maurizio Sarri ha vissuto questo match come un derby, Marco Baroni l’anno scorso era sull’altra panchina.

Al netto di questo, il match è delicato per entrambe: vero che la Lazio arriva dalla bella vittoria di Marassi, ma è stata solo la seconda in campionato a fronte di tre sconfitte (tra cui quella contro la Roma) e dunque si può ben dire che il progetto, anche a causa del blocco al calciomercato, non sia ancora decollato.

Ancora più pesante la situazione del Torino, che su questo campo ha fatto il blitz contro i giallorossi ma per il resto sta penando: lunedì scorso sconfitta contro il Parma, e adesso la classifica comincia a farsi pesante con Baroni che tra l’altro sarebbe già stato messo in discussione.

La vittoria servirebbe maggiormente alla squadra granata, ma mancarla per i biancocelesti potrebbe rappresentare un problema; in questo modo dunque presentiamo una diretta Lazio Torino che però deve dirci ancora molto, iniziamo a capire cosa con la valutazione delle probabili formazioni e le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA LAZIO TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Torino è disponibile soltanto su DAZN1 che trovate al numero 214 della tv satellitare, per quanto riguarda la diretta streaming video saremo invece regolarmente su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Nella diretta Lazio Torino proseguono i problemi per Sarri, con Guendouzi ancora squalificato e Rovella ai box: Basic, reintegrato nella lista per l’infortunato Dele-Bashiru, si prende la mediana in compagnia di Cataldi e il modulo potrebbe essere un 4-4-2 però mascherato, perché di fatto Cancellieri e Zaccagni si alzano ad accompagnare Dia che da parte sua fa in realtà il trequartista alle spalle di Castellanos, sempre importante. In difesa cambia forse il terzino destro: dentro Hysaj, con Nuno Tavares che torna titolare e poi come sempre Gila e Alessio Romagnoli davanti a Provedel.

Nel Torino si fermano anche Ismaijli e Anjorin, dunque difesa confermata davanti a Israel con Saul Coco, Maripan e Masina, poi due esterni di centrocampo che ancora una volta dovrebbero essere Lazaro e Biraghi con Asllani a fare il regista in compagnia di Casadei, sulla trequarti ecco poi Ngonge e Vlasic a dare palloni a Giovanni Simeone, come alternative Baroni studia Pedersen e Nkounkou per gli esterni ma anche Tamèze schierato idealmente a centrocampo in un 4-3-3, modulo che forse “maneggia” meglio e che porterebbe i due laterali ad abbassarsi come terzini.

LAZIO TORINO: PRONOSTICO E QUOTE

Possiamo anche leggere le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per la diretta Lazio Torino, con un quadro che come si poteva immaginare sorride ai biancocelesti e nemmeno di poco, visto che il segno 1 per la vittoria casalinga vale 1,70 volte la giocata mentre il successo dei granata, regolato dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 5,25 volte la posta in palio, con il pareggio per il quale puntare sul segno X la vincita corrisponderebbe a 3,50 volte quanto messo sul piatto.