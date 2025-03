DIRETTA LAZIO TORINO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Adesso vediamo qualche dato sulle statistiche della diretta di Lazio Torino, la squadra di casa segna in media 1.72 gol a partita contro gli 1.17 del Torino, ma entrambe le squadre subiscono lo stesso numero di reti (1.17). I biancocelesti hanno conquistato più vittorie (51.72% contro il 31.03% dei granata), un dato che li pone in vantaggio in termini di efficacia nel portare a casa i tre punti. Dal punto di vista della spettacolarità, la Lazio è più propensa a disputare gare con almeno due gol (Over 1.5: 86.21% contro 65.52%), ma la percentuale di partite con più di due reti scende al 72.41%, mentre per il Torino è solo del 34.48%. Questo suggerisce che i granata tendano a giocare partite più chiuse. La statistica delle partite in cui entrambe le squadre segnano è piuttosto bilanciata (65.52% per la Lazio, 51.72% per il Torino).

Sul piano disciplinare, la Lazio ha collezionato più cartellini (71 totali contro 64 del Torino), con una media di 2.38 ammonizioni a partita contro le 2.17 dei granata. Il numero di corner è nettamente a favore dei biancocelesti (5.93 a partita contro 4.03), il che potrebbe indicare una maggiore pressione offensiva. Adesso via al commento live della diretta di Lazio Torino. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hisaj, Gigot, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, S. Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; C. Adams. Allenatore: Paolo Vanoli (agg. Gianmarco Mannara)

LAZIO TORINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Lazio Torino in tv richiederà una connessione ad Internet, perché sarà la diretta streaming video in esclusiva per gli abbonati DAZN, come per ben sette partite ad ogni giornata di Serie A.

LAZIO TORINO: BIANCOCELESTI PER LECCARSI LE FERITE

Una grande classica del calcio italiano ci attende alle ore 20.45 di stasera, lunedì 31 marzo 2025, perché la diretta Lazio Torino sarà una chiusura di alto livello per la trentesima giornata del campionato di Serie A. La partita si annuncia importante per i biancocelesti di Marco Baroni, che prima della sosta hanno perso per 5-0 contro il Bologna: un fardello pesante da sopportare per ben 15 giorni, anche se la Lazio resta in corsa sia per il quarto posto sia in Europa League. Ci si giocherà molto da qui a fine stagione, sarebbe quindi fondamentale cominciare bene la lunga volata.

Meno pressanti le esigenze del Torino, che naviga tranquillo a metà classifica, senza rischi ma pure senza sogni europei: i granata di Paolo Vanoli tuttavia sono in forma, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, quindi potrebbero cercare di togliersi altre soddisfazioni per nobilitare un campionato che fino a questo momento è stato senza infamia e senza lode. Scenari diversi, ma di sicuro non banali per introdurci al meglio verso la diretta Lazio Torino…

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Squalificato Vecino, a centrocampo mister Baroni dovrebbe scegliere Guendouzi e Rovella come titolari nel 4-2-3-1 per le probabili formazioni della diretta Lazio Torino. In attacco è ancora indisponibile Castellanos, quindi indichiamo Dia come centravanti e alle sue spalle Isaksen, Pedro e Zaccagni, anche se spera ancora in una maglia dal primo minuto anche Tchaouna. L’altro ballottaggio è fra Tavares e Lazzari come terzino sinistra in una difesa che per il resto vedrà Marusic, Gila e Romagnoli nella linea a quattro davanti a Provedel.

Sembra tutto molto chiaro invece nello speculare 4-2-3-1 di Paolo Vanoli per gli ospiti del Torino, a cominciare dal portiere Milinkovic-Savic. Davanti a lui, Maripan e Coco saranno i difensori centrali, con Walukiewicz terzino destro e Biraghi a sinistra. Il nuovo acquisto Casadei affianca Ricci nel cuore del centrocampo, mentre in attacco Che Adams sarà il perno avanzato, con Vlasic alle spalle più le ali Lazaro a destra ed Elmas a sinistra.

PADRONI DI CASA FAVORITI: QUOTE E PRONOSTICO

Considerato quanto detto nella presentazione, il pronostico per la diretta Lazio Torino secondo le quote Snai sorride ai biancocelesti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,75, mentre già con il pareggio si salirebbe a 3,55, infine un successo esterno del Torino varrebbe 4,75 volte la vostra giocata.