DIRETTA/ Lazio Torino streaming video tv: i grandi numeri di una storia leggendaria

DIRETTA LAZIO TORINO: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Lazio Torino soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono la bellezza di 135 i confronti in massima serie tra le due squadre, bilancio quasi in perfetta parità: 38 vittorie per la Lazio, 58 pareggi e 39 vittorie per il Torino. Piuttosto simile il numero di gol realizzati: 166 reti per la Lazio e 161 reti per il Torino.

Per il primo scontro tra biancocelesti e granata dobbiamo tornare al 12 gennaio del 1930, cioè già nella prima edizione del campionato di Serie A disputata a girone unico: vittoria del Torino per 1-0. Negli ultimi anni c’è stato grande equilibrio: gli ultimi quattro precedenti sono tutti terminati con un pareggio, compreso il match d’andata di questo campionato del 20 agosto 2022: nessun gol e 0-0. (Aggiornamento di MB)

LAZIO TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Torino non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 31^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Lazio Torino in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

JURIC VUOLE FARE UNO SGAMBETTO A SARRI!

Lazio Torino, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Una gara importante tra due squadre a caccia di obiettivi diversi e reduci da momenti diametralmente opposti.

La Lazio è seconda in classifica con 61 punti, frutto di diciotto vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. I biancocelesti vogliono confermare il posizionamento Champions League, dando continuità all’ottimo momento: quattro vittorie di fila, l’ultima per 0-3 sullo Spezia. Il Torino, invece, è undicesimo con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. La vittoria manca da quattro turni: nell’ultima giornata è arrivato un 1-1 contro la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO

Qualche nodo ancora da sciogliere per gli allenatori della diretta Lazio e Torino, è tempo di andare a scorpire le probabili formazioni del match. Partiamo dai biancocelesti, con Sarri costretto a rinunciare all’infortunato Vecino e allo squalificato Cataldi. Padroni di casa schierati con il 4-3-3: Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Passiamo adesso ai granata, Juric privo degli infortunati Zima, Aina, Vieira e Ricci. Il modulo è il consueto 3-4-2-1: Milinkovic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Sing, Vlasic, Ilic, Lazaro, Radonijc, Miranchuk, Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Torino vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Lazio è a 1,82, il pareggio è a 3,40, mentre il successo del Torino paga 4,80 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: l’Under 2,5 è a 1,52, con l’Over 2,5 a 2,40. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,63.











