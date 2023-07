Diretta Lazio Triestina/ Risultato live, streaming video Sky: una classica ad Auronzo (23 luglio 2023)

DIRETTA LAZIO TRIESTINA: SFIDA IMPEGNATIVA!

Lazio Triestina, in diretta domenica 23 luglio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sarà una sfida amichevole, la terza stagionale per i biancazzurri dopo gli incontri con Auronzo e Primorje. Questa volta, la sfida si innalza di livello con la partita contro la Triestina. Nelle due amichevoli precedenti, i biancocelesti hanno dimostrato grande determinazione, ottenendo vittorie nette con risultati rispettivamente di 16-0 e 5-0. Maurizio Sarri ha schierato in entrambi i casi la formazione migliore fin dai primi minuti, cercando di rodare la squadra e mettere in pratica le sue idee di gioco.

Dall’altra parte del campo, la Lazio troverà la Triestina, una squadra che nella scorsa stagione si è salvata ai play out di Serie C, riuscendo a mantenere la categoria. Recentemente, il club ha ufficialmente cambiato proprietà, diventando americano grazie alla cessione a LBK Capital e passando sotto la guida tecnica di Attilio Tesser. Questo incontro rappresenta una sfida interessante per entrambe le squadre. La Lazio cercherà di consolidare il suo gioco e continuare a migliorare l’intesa tra i giocatori, mentre la Triestina avrà l’opportunità di misurarsi con una squadra di livello superiore e mettere alla prova la propria forza e organizzazione.

LAZIO TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Triestina sarà disponibile su Sky, canale 233 del digitale terreste, sul canale tematico dedicato al club biancazzurro, Lazio Style Channel. Il canale non è però disponibile su Sky Go e dunque non sarà possibile assistere alla diretta streaming video del match.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Triestina, match che andrà in scena allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Risponderà la Triestina allenata da Attilio Tesser con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Germano, Masi, Piacentini, Ciofani; Crimi, Celeghin; Tessiore, Pezzella, Paganin; Mbakogu.

