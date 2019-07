Diretta Lazio Triestina/ Streaming video e tv: terza amichevole per Inzaghi

Lazio Triestina, in diretta dallo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), tradizionale sede del ritiro estivo dei biancocelesti, è la partita amichevole che alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 luglio 2019, costituirà il terzo impegno nella nuova stagione per la Lazio ancora una volta affidata a Simone Inzaghi. Lazio Triestina segna un primo salto di qualità negli impegni dei biancocelesti, che negli scorsi giorni hanno affrontato prima l’Auronzo e poi la Top 11 Cadore, poco più che sgambate contro avversari locali. La Triestina invece è squadra vera: la differenza di livello è comunque chiara, ma per Simone Inzaghi arriveranno le prime risposte significative. La Lazio ormai da oltre una settimana è arrivata nel Cadore, per i capitolini siamo alla terza di ben cinque partite fra le Alpi. Si riparte dalla gioia della vittoria della Coppa Italia, ma anche dalla consapevolezza che in campionato si dovrà cercare di fare qualcosa in più rispetto al torneo 2018-2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Triestina sarà garantita agli abbonati del canale tematico biancoceleste Lazio Style Channel, disponibile al numero 233 della piattaforma satellitare Sky ma non compreso nel servizio di diretta streaming video fornito da Sky Go. Per chi non è abbonato a Lazio Style Channel, un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRIESTINA

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Lazio Triestina, dobbiamo notare che questo naturalmente è il primo vero test stagionale per i biancocelesti di Simone Inzaghi. Come base possiamo comunque citare il 3-5-2 di partenza con cui la Lazio era scesa in campo nella precedente amichevole contro la Top 11 Cadore pochi giorni fa: Guerrieri in porta; davanti a lui una retroguardia a tre formata da Wallace, Acerbi e Radu; nel folto centrocampo a cinque invece erano stati titolari da destra a sinistra per la Lazio il nuovo acquisto Lazzari, Milinkovic Savic, Badelj, Cataldi e Lulic; infine il tandem d’attacco di peso formato dai due centravanti Caicedo e Immobile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA