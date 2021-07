Diretta/ Lazio Triestina streaming video tv: classica ad Auronzo (amichevole)

DIRETTA LAZIO TRIESTINA: DOPO MOU ECCO SARRI….

Lazio Triestina, in diretta venerdì 23 luglio 2021 alle ore 18.30, sarà una sfida amichevole presso il campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Una classica sotto le Tre Cime di Lavaredo visto che le due formazioni si sono affrontate spesso ultimamente nel precampionato. La Lazio lavora per cercare di affinare gli schemi del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Buoni i riscontri ottenuti nelle prime due amichevoli contro formazioni dilettanti locali, la Top 11 Radio Club 103 e il Fiori Barp Sospirolo. Avversari che tecnicamente non possono certo oppone una grande resistenza ma soprattutto nel secondo match si sono visti gli automatismi che hanno reso famoso il gioco di Sarri, su tutti il quinto gol con una combinazione da urlo tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Prima di raggiungere le Dolomiti, la Triestina ha già affrontato un’amichevole tra le mura amiche dello stadio di Nereo Rocco contro la Roma di José Mourinho. Gli alabarda hanno dimostrato un eccellente stato di forma in queste primissime battute della stagione, cedendo solo di misura ai giallorossi. Il che dimostra come questo sarà un test decisamente più competitivo per la Lazio, dopo le prime sgambate: Sarri resta comunque in attesa dell’arrivo di altri pezzi grossi in rosa: nuovi acquisti ma anche Acerbi, Immobile e Correa reduci dai trionfi negli Europei e in Coppa America.

DIRETTA LAZIO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Triestina, a differenza dei primi due test dei biancazzurri, sarà trasmessa sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, per tutti, senza dimenticare la possibilità per gli abbonati al canale Lazio Style Channel di seguire l’incontro sul canale numero 233 di Sky. In assenza di un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRIESTINA

Le probabili formazioni dell’amichevole tra Lazio e Triestina allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. La Lazio allenata da Maurizio Sarri sceglierà un 4-3-3 come modulo di partenza e questa formazione iniziale: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva; Raul Moro, Muriqi, Felipe Anderson. Anche la Triestina di Christian Bucchi sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Giorico, Rizzo, Gatto; Di Massimo, Gomez, Sarno.

