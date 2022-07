Diretta Lazio Triestina/ Streaming video tv: Sarri sfida gli alabardati (amichevole)

DIRETTA LAZIO TRIESTINA: SARRI SFIDA LA SQUADRA GIULIANA

Lazio Triestina è in diretta da Auronzo di Cadore, alle ore 17:00 di domenica 17 luglio: a dire il vero l’orario non è stato ufficializzato e potrebbe cambiare all’ultimo, quello che sappiamo è che i biancocelesti tornano in campo dopo l’amichevole di giovedì, e proseguono la loro preparazione al prossimo campionato. La squadra allenata da Maurizio Sarri, confermato dalla passata stagione, torna a giocare in Europa League e dunque dovrà portare avanti il doppio impegno: tema non indifferente per il tecnico, che in passato ha sempre lamentato la difficoltà nel preparare le partite in questo contesto.

Oggi la Lazio si troverà di fronte una Triestina a caccia di gloria: l’anno scorso i giuliani hanno raggiunto i playoff di Serie C con un brillante quinto posto, sono stati eliminati agli ottavi dal Palermo e ora sperano di fare finalmente il salto di qualità, perché le ambizioni di tornare finalmente in cadetteria sono vive da tempo. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Lazio Triestina; mentre aspettiamo che la partita amichevole si giochi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate da Sarri, leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Lazio Triestina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che abbiano acquistati i diritti per le amichevoli della squadra biancoceleste, e al momento non sono state fornite indicazioni circa una diretta streaming video di Lazio Triestina. Per avere tutte le informazioni disponibili sul match potrete comunque rivolgervi agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consultabili liberamente, in particolare si può fare riferimento alle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRIESTINA

Nelle probabili formazioni della diretta Lazio Triestina l’attesa è soprattutto per i volti nuovi: andrà capito comunque se saranno già tutti in campo, ma volendo schierarli possiamo puntare sul classico 4-3-3 di Sarri con Luis Maximiano tra i pali, la coppia centrale formata da Alessio Romagnoli e Mario Gila con Casale che si allargherebbe sulla corsia destra (abbiamo già scritto che può agire in questa zona del campo), lasciando invece a Kamenovic o Durmisi l’altra corsia (senza dimenticarsi di Hysaj).

A centrocampo ovviamente Marcos Antonio sarà un osservato speciale; con lui a dirigere il traffico, Luis Alberto e uno tra Cataldi e Basic (o magari entrambi) potrebbero posizionarsi sulle mezzali, anche Gonzalo Escalante però è un giocatore che potrebbe essere in campo dal primo minuto. Nel tridente offensivo invece potrebbe esserci spazio per Zaccagni e Cancellieri come laterali; Raul Moro invece potrebbe agire come prima punta tattica, anche se in questo ruolo Sarri preferisce un centravanti vero l’esperimento potrebbe funzionare (un po’ sulla scia di quanto fatto a Napoli con Mertens).

