DIRETTA LAZIO UDINESE PRIMAVERA, PUNTI DA RECUPERARE

Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti importanti dopo le ultime uscite tutt’altro che esaltanti. La diretta Lazio Udinese Primavera infatti vede due squadre che non vincono da ben tre partite consecutive in campionato.

Si giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 11:00 con i capitolini hanno collezionato appena un punto nelle ultime tre sfide disputate ovvero quello contro il Sassuolo. Per il resto doppio ko, prima in casa con il Monza e poi a Verona.

Percorso in qualche modo inverso per l’Udinese che prima di pareggiare per 1-1 con il Torino era uscito sconfitto da Lecce e Cesena, rispettivamente 1-0 e 3-1. L’ultimo successo dei friulani è stato quello per 3-2 con il Monza.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lazio Udinese Primavera dovrete semplicemente collegarvi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per questo riguarda la diretta streaming invece bisognerà scaricare l’applicazione Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE PRIMAVERA

La Lazio scenderà in campo secondo il modulo 3-4-2-1 con Renzetti in porta, difeso da Zaza, Bordoni e Bordon. Agiranno da esterni Farcomeni e Karsenty con Di Tommaso e Nazzaro in regia. Montano-Milani supporteranno D’Agostini.

L’Udinese invece giocherà con il 4-3-3 formato da Cassin tra i pali, pacchetto arretrato con Lazzaro, Bozza, De Paoli e Busolini. Le due mezzali saranno El Bouradi a destra e Marello a sinistra con Conti in mediana. Bonin con Cosentino e VInciati in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO UDINESE PRIMAVERA

Su questa partita non ci sono molti dubbi con la Lazio vincente data 12.0 e il 2 fisso a nove volte la posta in palio. Il pari è a 6.26, Gol e No Gol a 2 e 1.65.

