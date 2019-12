Diretta Lazio Udinese/ Streaming video DAZN: biancocelesti in striscia (Serie A)

Lazio Udinese, che verrà diretta dal signor Marco Di Bello, si gioca per la 14^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 1 dicembre, allo stadio Olimpico i biancocelesti cercheranno di prolungare la loro serie di vittorie che li ha portati al terzo posto in classifica, certo staccata dalle prime due (che stanno tenendo un ritmo decisamente superiore) ma anche con piede saldamente piantato all’interno della zona Champions League. Lazio che però potrebbe pagare qualcosa sul piano fisico dopo la partita di Europa League (nonostante il turnover operato da Simone Inzaghi) e che ospita una squadra ferita, perchè l’Udinese arriva dalla beffarda sconfitta di Marassi che è maturata con due calci piazzati, una punizione al sesto minuto di recupero del primo tempo e un rigore rivisto alla Var. Non resta allora che aspettare che prenda il via la diretta di Lazio Udinese per stabilire quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, nel frattempo possiamo leggere insieme le scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Udinese sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Inzaghi torna ovviamente a schierare tutti i suoi titolari per Lazio Udinese: dovrebbe esserci anche Stefan Radu che ha smaltito l’influenza e che dunque agirà al fianco di Acerbi, con uno tra Patric e Luiz Felipe a completare il reparto arretrato a protezione di Strakosha. Si vede Lulic operare sulla corsia sinistra mentre Manuel Lazzari sarà titolare dall’altra parte, nella zona mediana il solito perno basso sarà Lucas Leiva con due mezzali di qualità in Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic; davanti non si può prescindere da Immobile (15 gol in Serie A), con lui dovrebbe operare Joaquin Correa. Nel’Udinese ci sono Rodrigo Becao e Okaka: l’ex attaccante della Roma corre per una maglia al fianco di Nestorovski e può sfilarla a Lasagna, mentre il difensore dovrebbe essere a tutti gli effetti titolare con Troost-Ekong e Samir, davanti a Musso. Squalificato Jajalo, Luca Gotti dovrebbe puntare Walace per la regia; al suo fianco avremo Mandragora e De Paul, sugli esterni dovrebbero essere schierati Opoku e Stryger Larsen.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le sue quote per Lazio Udinese, e i biancocelesti sono nettamente in vantaggio nel pronostico: è di 1,30 volte la cifra messa sul piatto il valore posto sul segno 1 per la vittoria casalinga, mentre il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 5,25 volte quanto investito. L’eventualità del successo in trasferta, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 9,50 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA