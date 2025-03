DIRETTA LAZIO UDINESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Lazio Udinese prende il via tra pochi minuti: possiamo brevemente citare il fatto che Marco Baroni sia un ex di questa partita, anche se forse sono in pochi a ricordarsi del suo passato friulano. Baroni ha giocato per l’Udinese nella stagione 1985-1986: la squadra aveva appena vissuto l’addio di un fuoriclasse come Zico, Luis Vinicio era stato confermato come allenatore ma dopo 18 giornate aveva lasciato l’incarico a Giancarlo De Sisti, che tra mille fatiche era riuscito a salvare l’Udinese piazzandola davanti al Pisa (oltre che Bari e Lecce). Per Baroni 24 presenze senza gol, e sarebbe stata l’unica stagione in Friuli: da lì infatti sarebbe passato alla Roma, proseguendo una carriera che l’avrebbe portato a vincere lo scudetto con il Napoli.

Scudetto conquistato aritmeticamente grazie a un suo gol; oggi invece contro una delle sue ex squadre vuole aiutare la Lazio a tenere vivo il sogno di tornare a giocare la Champions League, ma Kosta Runjaic è un collega che sta facendo benissimo e non sarà facile: noi adesso scopriremo quello che racconterà il terreno di gioco dello stadio Olimpico, leggiamo subito le formazioni ufficiali perché finalmente la diretta Lazio Udinese sta per farci compagnia! LAZIO (4-2-3-1): Provedel; M. Lazzari, Gila. A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni UDINESE (3-5-2): M. Okoye; T. Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, H. Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO UDINESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Lazio Udinese in tv sarà garantita anche su Sky Sport, essendo una delle tre partite per le quali la televisione satellitare si aggiunge alla diretta streaming video sulla piattaforma Dazn.

LAZIO UDINESE: UN POSTICIPO DI ALTO LIVELLO

Con la diretta Lazio Udinese ci attende una bella chiusura della giornata di Serie A: si affrontano due squadre in forma nel posticipo di oggi, lunedì 10 marzo 2025, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. La Lazio di Marco Baroni insegue il quarto posto e arriva da due vittorie consecutive in pieno recupero, quella a San Siro contro il Milan otto giorni fa e quella a Plzen in Europa League, di enorme valore specifico perché conquistata in doppia inferiorità numerica. Insomma, la certezza è un carattere d’acciaio, che è una bella base di partenza per sognare in grande nel finale di stagione.

A proposito di squadre in forma, nella diretta Lazio Udinese questo concetto si applica perfettamente anche agli ospiti friulani: Kosta Runjaic infatti ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, con il successo contro il Parma è stato fatto un ulteriore passo in avanti e allora si può sognare un finale di campionato da mina vagante, per togliersi altre soddisfazioni e magari un obiettivo di buona classifica. Insomma, tutto sarà possibile nella diretta Lazio Udinese!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Gigot e Rovella saranno squalificati giovedì sera in Europa League, di conseguenza entrambi potrebbero essere titolari questa sera per Marco Baroni nelle probabili formazioni per la diretta Lazio Udinese. Da segnalare però anche diversi ballottaggi in un periodo della stagione particolarmente intenso per i biancocelesti: Marusic e Lazzari si giocano ad esempio il posto da terzino destro, mentre in attacco potremmo pensare ad Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Tchaouna, ma sono naturalmente in lizza per una maglia dal primo minuto anche Noslin e Pedro.

Per l’Udinese torna Okoye, ci potrebbe quindi essere un ballottaggio in porta per Kosta Runjaic fra il titolare rientrante e Padelli che lo ha sostituito nelle ultime partite. Un altro dubbio è quello tra Ehizibue e Kristensen come terzino destro, mentre in attacco ci potrebbe essere la consueta coppia formata da Lucca e Thauvin, ma il francese potrebbe anche “retrocedere” sulla fascia, in questo caso in favore di Sanchez.

QUOTE E PRONOSTICO SU LAZIO UDINESE

Il pronostico dell’agenzia Snai per la diretta Lazio Udinese sorride ai biancocelesti, nelle quote infatti ecco il segno 1 a 1,73, mentre il pareggio è proposto a 3,60 e sarebbe intrigante il segno 2, perché la vittoria dell’Udinese varrebbe 4,75 volte la posta.