DIRETTA LAZIO VENEZIA/ Video streaming tv: dominio biancoceleste nei precedenti

Allo Stadio Olimpico la diretta di Lazio Venezia si è giocata prima di oggi in altre quattro occasioni. Il bilancio è a senso unico con quattro vittorie dei biancocelesti. L’ultimo precedente ci porta a un ridondante 4-2 del marzo 2002 quando entrambe militavano in Serie A. I biancocelesti all’epoca erano allenati da Alberto Zaccheroni e chiusero la pratica già nel primo tempo con una doppietta di Crespo, di cui uno su rigore, e un gol di Pippo Pancaro. Nella ripresa clamorosamente in cinque minuti i lagunari la riaprivano portando lo svantaggio a una sola rete segnando con Bettarini e Maniero.

Nel finale Crespo segnava la personale tripletta e di fatto chiudeva la contesa. Quest’anno le due tornano ad affrontarsi dopo quasi vent’anni e l’hanno fatto al Penzo lo scorso 22 dicembre. La squadra di Maurizio Sarri si impose col risultato di 1-3 non senza soffrire. La gara era stata sbloccata da Pedro dopo 180 secondi e sembrava davvero tutto in discesa quando Forte realizzò la rete del pari alla mezz’ora di gioco. Nella ripresa prima Acerbi e poi Luis Alberto chiudevano la contesa regalando tre punti ai biancocelesti. Nel finale venne espulso per rosso diretto Tessmann. (Matteo Fantozzi)

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lazio e Venezia, importantissima sia per la lotta all’Europa, sia per il raggiungimento della salvezza? La diretta Lazio Venezia si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, posticipo del lunedì, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

LAZIO VENEZIA: BIANCOCELESTI IN CERCA DELL’EUROPA

La diretta tra Lazio e Venezia, in programma oggi, lunedì 14 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, potrebbe dire molto sia in ottica salvezza, sia per quanto riguarda la sfida all’Europa. I biancocelesti, attualmente a 46 punti in 28 partite giocate, cercano un posto quantomeno in Europa League, che dista solamente pochi punti. Più difficile, invece, il raggiungimento della Champions.

La squadra di Sarri potrebbe sfruttare al meglio la chance contro il Venezia per ottenere punti importanti per la scalata alla classifica. I lagunari, invece, hanno ottenuto 22 punti in 27 gare. La zona salvezza non è troppo distante: anche per loro, dunque, la gara sarà fondamentale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VENEZIA

La diretta tra Lazio e Venezia sarà fondamentale sia per l’Europa, sia per la salvezza. Scopriamo insieme le probabili formazioni del match. Sarri dovrebbe contare sul solito 4-3-3 con Strakosha in porta. Linea difensiva con Patric, Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco corsie con Felipe Anderson e Zaccagni, con Immobile al centro. Indisponibili Cataldi e Lazzari. Squalificato, invece, Marusic. Per il Venezia, modulo speculare. In porta ci sarà Romero, in difesa Mateju, Caldara, Ceccaroni e Haps. A centrocampo spazio a Fiordilino, Vacca e Kiyine. Tridente con Nani, Henry e Okereke. Indisponibili per Zanetti Johnsen e Lezzerini, mentre è squalificato Aramu.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu: S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Vacca, Kiyine; Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come andrà la gara in diretta tra Lazio e Venezia? I tre punti andranno ai biancocelesti, ai lagunari oppure terminerà in parità la sfida della 29esima giornata di campionato? Scopriamo insieme cosa dicono le quote del match. Secondo i bookmakers, strafavoriti sono i padroni di casa, non solamente per il fattore Olimpico ma anche per la rosa e la posizione in classifica. L’1, da Sisal, è quotato 1.35. L’X, ovvero il pareggio, è invece dato a 5.00. Il 2 della squadra di Zanetti è invece dato a 8.50. L’andamento della sfida rispecchierà quelle che sono le previsioni dei bookmakers? Lo vedremo.