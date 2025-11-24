Diretta Lazio Verona Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di campionato.

DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

Lazio Verona Primavera 2-0: primo tempo quasi dominante da parte dei giovani biancocelesti, che stanno forse per andare a prendersi una vittoria che sarebbe ovviamente importantissima per rialzare la testa in un campionato che fino a questo momento è stato parecchio avaro di soddisfazioni. Decidono sempre gli stessi: appena dopo il quarto d’ora di gioco Flavio Sulejmani ha portato in vantaggio la Lazio, che ha saputo raddoppiare al 32’ minuto di gioco grazie alla rete di Valerio Gelli, dunque di fatto un gol ogni 16 minuti dall’inizio del match.

È una vittoria che porterebbe la squadra di casa a salire in quattordicesima posizione con 14 punti, uscendo dunque dalla zona calda della classifica anche se certamente non sarebbe tutto risolto; il Verona rimarrebbe un punto più sopra, possiamo quindi parlare di una sconfitta non troppo indolore ma certo anche di tre punti lasciati per strada che sarebbero stati importanti per provare a valutare la zona playoff, detto che c’è ancora un secondo tempo che rimane da giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Diciamo anche per la diretta Lazio Verona Primavera che l’appuntamento in tv sarà su Sportitalia, canale disponibile per tutti con relativa diretta streaming video sul sito ufficiale.

LAZIO VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per iniziare la diretta Lazio Verona Primavera, una partita che si è giocata nelle ultime due stagioni per il campionato 1 ma che in precedenza non aveva avuto troppi incroci recenti, è interessante citare come nel 2019 e 2021 questa sfida sia stata secca e abbia riguardato prima i playoff (vittoria al primo turno della Lazio con gol di Szymon Czyz) e poi la semifinale di Coppa Italia, in questo caso sfida terminata ai supplementari ma sempre con successo biancoceleste, e rete decisiva che era stata messa a segno da Raul Moro, già autore del pareggio nei regolamentari (il Verona era in vantaggio 2-0 al 40’ minuto).

Dal 2023 a oggi in campionato registriamo due vittorie della Lazio, entrambe per 2-1 in casa, un pareggio per 2-2 a Veronello e il successo dell’Hellas, casalingo, nell’ultimo episodio; a Formello non si gioca dall’ottobre di un anno fa, a risolvere erano stati Mahamadou Baldé e Federico Serra con temporaneo pareggio dell’Hellas firmato da Richi Agbonifo. Adesso quindi ci prepariamo a vivere insieme una partita che come abbiamo già detto è molto delicata per entrambe le squadre, possiamo davvero metterci comodi perché la diretta Lazio Verona Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO VERONA PRIMAVERA: BIANCOCELESTI IN CALO!

È certamente delicata la diretta Lazio Verona Primavera che si gioca alle ore 12:00 di lunedì 24 novembre, come primo posticipo nella 12^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: parliamo infatti di due squadre che devono pensare a salvarsi, in particolare i biancocelesti che attraversano una crisi non da poco.

Infatti la Lazio ha perso tre delle ultime quattro partite, in cui non ha mai vinto: l’ultimo successo resta quello del 4 ottobre contro l’Inter, da allora un solo pareggio contro il Milan perdendo contro Cesena, Juventus e Sassuolo anche se bisogna dire sempre in trasferta, oggi a Formello le cose possono cambiare.

Non fa troppo meglio il Verona, anche se i 4 punti in più in classifica al momento fanno una bella differenza; l’Hellas lo scorso anno era stato competitivo per i playoff, oggi fatica ma comunque è andato a vincere a Torino tre settimane fa, lasciandosi così alle spalle un periodo fatto di due pareggi e una sconfitta.

Avremo allora una diretta Lazio Verona Primavera nella quale conteranno anche i dettagli perché i punti in palio sono davvero pesanti, noi concentriamoci per il momento sulle decisioni da prendere da parte dei due allenatori, analizzando quindi le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA PRIMAVERA

Vediamo nella diretta Lazio Verona Primavera che Francesco Punzi deve rinunciare a Bordoni, squalificato: in difesa dunque giocano Bordon, Pernaselci e Ciucci in un 3-5-2 nel quale il portiere è Bosi, poi avremo un centrocampo nel quale Milillo può tornare a fare il perno di riferimento con Gelli e Cristo Muñoz inseriti regolarmente in qualità di mezzali, spazio poi a due esterni che sarebbero Lorenzo Ferrari a destra e Calvani a sinistra e poi i due attaccanti, qui non ci sono troppi dubbi per Punzi che dovrebbe puntare su Sana Fernandes e Sulejmani.

Nel Verona di Paolo Sammarco è invece assente Szimionas, anche qui 3-5-2 con Garofalo o Michele De Rossi a prendere il posto a centrocampo in compagnia di Veis Yildiz e del capitano Pavanati, in difesa invece conferma per Kurti, Slotsager e Popovic a protezione del portiere Castagnini e i due laterali dell’Hellas sarebbero Cham sulla corsia destra e De Battisti sulla sinistra, per quanto riguarda la zona avanzata i due titolari contro il Lecce sono stati Monticelli e Akalé ma per oggi Sammarco potrebbe decidere di cambiare, con Casagrande e uno tra Stella e Vapore che si candidano alle maglie.