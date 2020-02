Diretta Lazio Verona/ Streaming video tv: Inzaghi per il 2° posto (recupero Serie A)

Lazio Verona sarà diretta dal signor Rosario Abisso, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 5 febbraio: finalmente si recupera la partita della 17^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Sfida che era inizialmente in programma a dicembre, ma era stata posticipata per permettere ai biancocelesti di preparare la Supercoppa (la squadra di Simone Inzaghi aveva giocato il giovedì precedente in Europa League e aveva dovuto disputare il Monday Night di campionato); una Lazio che dopo la manita ai danni della Spal ha ripreso la marcia che si era interrotta con il pareggio nel derby, e con una vittoria potrebbe prendersi il secondo posto in classifica scavalcando l’Inter, arrivando a soli due punti dalla Juventus e sentendo odore di sorpasso. Una Lazio che dunque è assolutamente qualcosa in più di un terzo incomodo nella lotta per lo scudetto; dal canto suo il Verona sta disputando un campionato fantastico, da neopromosso l’Hellas – reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan – ha un vantaggio di 14 punti sulla zona retrocessione e soprattutto si trova a due sole lunghezze dal sogno Europa League. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Lazio Verona; aspettando il calcio d’inizio, leggiamo anche le scelte che i due allenatori opereranno per mercoledì sera addentrandoci nelle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Verona è garantita dal canale DAZN1: lo trovate al numero 209 della televisione satellitare ed è accessibile agli abbonati Sky che siano anche clienti della nuova emittente, oppure che abbiano sottoscritto un abbonamento con il satellite da almeno tre anni. In alternativa, chiaramente, chiunque sia abbonato a DAZN potrà seguire questa partita di Serie A in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installandola direttamente su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Nelle probabili formazioni di Lazio Verona notiamo che Simone Inzaghi dovrà nuovamente rinunciare a Joaquin Correa, ma potrebbe dover fare a meno anche di Patric; dunque una squadra già decisa o quasi, nella quale Luiz Felipe e Stefan Radu si posizioneranno ai lati di Acerbi in difesa e Manuel Lazzari e Lulic come sempre spingeranno sulle corsie laterali a fare da supporto alle due mezzali, naturalmente Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Lucas Leiva sarà il playmaker, davanti il super Immobile (25 gol in campionato) farà ancora coppia con Caicedo, lui pure reduce da una doppietta. Brutto colpo per Ivan Juric, perchè Sofyan Amrabat è squalificato: nel 3-4-2-1 d’ordinanza dunque dovrebbe essere Zaccagni ad arretrare la sua posizione per affiancare la regia di Miguel Veloso. Per il resto, poche sorprese: sulle corsie Faraoni (in gol al Meazza) e Lazovic, terzetto difensivo con Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz (favorito su Gunter) davanti al portiere Silvestri, sulla trequarti i titolari dovrebbero essere Pessina e Verre (ma occhio a Borini) che giocheranno alle spalle di Di Carmine, che dovrebbe vincere il ballottaggio a tre con Pazzini e Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha proposto per Lazio Verona indicano nella squadra biancoceleste la grande favorita: il segno 1 identifica la vittoria casalinga e vi permetterebbe di incassare una somma corrispondente a 1,37 volte quello che avrete investito con questo bookmaker, mentre con l’ipotesi del successo esterno dell’Hellas la vincita sarebbe pari a 8,25 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, porta in dote una cifra che ammonta a 5,00 volte la vostra puntata.



