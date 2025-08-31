Diretta Lazio Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA LAZIO VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Cosa ci dice la storia recente della diretta Lazio Verona? Partita di lunga tradizione, le ultime dieci partite sono andate in scena da sabato 12 dicembre 2020 in poi e il bilancio è di cinque vittorie per la Lazio, tre pareggi e due successi per il Verona. Bisogna però anche precisare che il trend recente è decisamente più favorevole ai biancocelesti, che hanno preso il comando di questo testa a testa con la striscia aperta di tre vittorie negli ultimi incontri con l’Hellas. Risulta allora facile capire come nello scorso campionato 2024-2025 la diretta Lazio Verona ci avesse riservato una doppia affermazione per i capitolini.

2-1 casalingo all’andata allo stadio Olimpico lunedì 16 settembre 2024 e perentorio 0-3 esterno allo stadio Marcantonio Bentegodi nella partita di ritorno giocata domenica 19 gennaio scorso, decisamente un brutto ricordo se osservato dal punto di vista degli scaligeri, che oggi andranno a caccia della rivincita. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nuñez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non puoi andare allo Stadio Olimpico per vedere la diretta Lazio Verona di persona? Allora la soluzione è di connettersi al sito o all’applicazione di DAZN per seguire l’evento in streaming a pagamento ovunque ti trovi grazie ai dispositivi abilitati. Guarda la sfida nello stesso modo pure in televisione se possiedi una smart tv.

LAZIO VERONA, SARRI PUNTA AL PRIMO SUCCESSO

La diretta Lazio Verona è prevista per domenica 31 agosto 2025 alle ore 20:45. Presso lo Stadio Olimpico la Lazio proverà subito a rialzarsi dopo l’inaspettata sconfitta rimediata in trasferta contro il Como per 2 a 0 una settimana fa. Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi nonostante la volontà di chiudere in alto.

I biancocelesti hanno sin qui dovuto lavorare senza poter contare su eventuali rinforzi provenienti dal calciomercato estivo visto il blocco imposto dalla Covisoc. Il rientrante tecnico Maurizio Sarri ha dunque lavorato solo ed esclusivamente con i calciatori già presenti in organico, dovendo adattare le proprie consuete idee tattiche.

L’allenatore toscano ha accantonato la possibilità di contare su elementi a lui graditi ma ha anche riabbracciato calciatori con cui aveva già collaborato nella sua prima avventura laziale, terminata per sua volontà durante la seconda parte della stagione 2023/2024. Chi spera di poter far meglio di quanto ottenuto di recente è poi mister Paolo Zanetti.

Il suo Verona, dopo aver lottato per raggiungere la salvezza anche lo scorso anno, vuole vivere un campionato più sereno ed il buon gioco espresso nel primo turno in casa dell’Udinese fa ben sperare la società ed i tifosi. In Friuli i gialloblu avevano costretto i bianconeri alla rimonta, gestendo con grande abilità la maggior parte dell’incontro.

DIRETTA LAZIO VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-3-3 con Provedel in porta, Lazzari, Gila, Provstgaard e Tavares a costituire il reparto arretrato, Guendouzi, Rovella e Dele Bashiru nel mezzo, Cancellieri, Castellanos e Zaccagni nel tridente non dovrebbe essere accantonato dal tecnico Maurizio Sarri per i suoi biancocelesti se si parla delle probabili formazioni della diretta Lazio Verona.

Lo schieramento scelto invece da mister Paolo Zanetti dovrebbe prevedere l’impiego del 3-5-2 con Montipò fra i pali, Unai Nunez, Nelsson e Frese in difesa, Cham, Serdar, Bernede, Niasse e Bradaric a centrocampo e Giovane con Sarr come coppia d’attacco.

DIRETTA LAZIO VERONA, LE QUOTE

Le quote che riguardano l’esito finale della diretta Lazio Verona non sembrano essere particolarmente favorevoli agli scaligeri nei giorni precedenti l’incontro. Stando per esempio a Zonagioco.it ed a Netwin, il segno 2 andrebbe pagato addirittura a 7.00, lasciando poche speranze di successo ai veneti.

I capitolini dovrebbero invece far loro i tre punti in palio senza faticare troppo se si pensa che l’1 viene invece appunto quotato a 1.45 ed a 1.48. Chi fosse incerto potrà infine puntare sul pareggio rappresentato dall’x che è stato fissato a 4.50 ed a 4.55.