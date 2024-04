DIRETTA/ Lazio Verona video streaming tv: si arriva da due X consecutive (Serie A, oggi 27 aprile 2024)

DIRETTA LAZIO VERONA, TESTA A TESTA

La diretta Lazio Verona ha toccato quota 70 testa a testa in occasione dell’1-1 dell’andata firmato Zaccagni e Henry. Si è trattato del secondo 1-1 di fila dopo quello di inizio 2023 con le reti di Pedro e Ngonge. Immobile, nel caso dovesse segnare, arriverebbe in doppia cifra dato che fin qui ha siglato ben nove reti ai veronesi con la maglia della Lazio.

Tornando sui precedenti, il Verona non vince dal 2021 quando con un clamoroso poker personale Simeone decise da solo la sfida terminata 4-1. Più recentemente, per l’esattezza a maggio 2022, c’è stato un testa a testa tra le due squadre terminato con ancora più reti. Parliamo del 3-3 targato Simeone, Lasagna e Hongla per i gialloblu e Jovane, Felipe Anderson e Pedro per i biancocelesti. La vittoria più recente del Verona all’Olimpico è invece del 2020 grazie all’autogol di Lazzari e destro vincente di Tameze, intervallati dall’1-1 di Caicedo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LAZIO VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ottima notizia per tutti: la diretta Lazio Verona sarà visibile sia su Sly con il pacchetto Calcio oppure Dazn attraverso l’app.

Nel caso non si potesse vedere la sfida in televisione, c’è la possibilità di assistere al match su dispositivi mobili tramite app.

GIALLOBLU ALL’OLIMPICO

Sta finalmente per iniziare la diretta Lazio Verona, match fondamentale per i biancocelesti e la rincorsa all’Europa mentre il Verona punta alla salvezza. La sfida andrà in scena sabato 27 aprile alle ore 20:45. I capitolini sono reduci da tre vittorie di fila in tutte le competizioni: 4-1 alla Salernitana, 1-0 al Genoa in porta e il foglio mettilo a mura.

Il Verona non resta a guardare e spera di vincere per chiudere il prima possibile il discorso salvezza. Nelle ultime quattro partite, sono arrivati due pareggi contro Cagliari e Atalanta più una vittoria con l’Udinese che sembrava poter rilanciare.

LAZIO VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo ora insieme un’occhiata alle probabili formazioni di Lazio Verona. Per i biancocelesti 3-4-2-1 con Mandas in porta, Patric, Romagnoli e Casale dovrebbero essere i tre difensori titolari con Marusic, Guendouzi, Cataldi e Hysaj. In attacco fiducia nel duo Felipe Anderson-Luis Alberto con Castellanos.

Il Verona risponde agguerrito con il 4-2-3-1, Montipò titolare, Centonze, Magnani, Coppola e Cabal poco più avanti. Duda e Serdar giocheranno da mediani con Suslov, Folorunsho e Lazovic a completare la lunga trequartista. Davanti in particolare Noslin.

LAZIO VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo ora a vedere invece le quote per le scommesse di Lazio Inter. Secondo i bookmakers, l’1 è a 1.62 contro il 2 fisso a 6. infine, il pari è a 3.80.

L’Over 2.5 appare a 2.10, ben più alta dell’Under a 1.83. Infine, Go al No Gol sono rispettivamente a 2.05 e 1.80.











