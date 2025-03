DIRETTA LAZIO VIKTORIA PLZEN: PER COMPLETARE L’OPERA!

Con la diretta Lazio Viktoria Plzen stiamo per lanciarci verso un’entusiasmante partita che, per il ritorno degli ottavi di Europa League 2024-2025, si gioca alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo: allo stadio Olimpico i biancocelesti puntano a completare l’opera e la qualificazione dopo aver vinto in Repubblica Ceca, in un match che ha mostrato tutto il carattere di una squadra che si è trovata sotto di due uomini ma ha saputo resistere e, dopo aver rischiato di capitolare, ha trovato con Isaksen l’incredibile gol per una preziosissima vittoria, che adesso può davvero fare la differenza visto che la Lazio ha due risultati su tre a disposizione questa sera.

Formazioni Lazio Viktoria Plzen/ Quote: Gigot e Rovella sono squalificati (Europa League, 13 marzo 2025)

Il passaggio del turno in Europa League potrebbe anche rilanciare le quotazioni della squadra in campionato, dove a dire il vero sembra mancare un po’ di benzina: la Lazio rimane assolutamente in corsa per un posto nella prossima Champions League, ma lunedì scorso ha perso una bella occasione pareggiando in casa contro l’Udinese. Certamente gli infortuni stanno determinando questo momento nella stagione ma i quarti di Europa League sono lì da prendere: vedremo allora cosa succederà nella diretta Lazio Viktoria Plzen, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni scandagliando dubbi e certezze dei due allenatori.

Diretta/ Viktoria Plzen Lazio (risultato finale 1-2): pennellata di Isaksen al 98'! (6 marzo 2025)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA LAZIO VIKTORIA PLZEN

Per la diretta tv di Lazio Viktoria Plzen vi dovrete rivolgere a Sky Sport 4K o Sky Sport 253, qualora abbiate sottoscritto un abbonamento specifico; la diretta streaming video, sempre riservata ai clienti, sarà invece possibile sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VIKTORIA PLZEN

Come già detto, Marco Baroni deve fare i conti con gli infortuni, e nella diretta Lazio Viktoria Plzen si aggiungono le squalifiche di Gigot e Rovella: davanti a Provedel, che potrebbe essere confermato in porta, avremo Patric o Alessio Romagnoli a fare reparto con Mario Gila, da valutare l’acciaccato Nuno Tavares che potrebbe lasciare spazio a Marusic, dirottato a sinistra con Manuel Lazzari nuovamente titolare a destra. In mezzo al campo sarà Vecino a fare reparto con l’inossidabile Guendouzi, poi davanti ecco che Noslin e Tchaouna si giocano la maglia da prima punta con Castellanos pronto a uno spezzone, il trio Isaksen-Dia-Zaccagni resta favorito sulla trequarti ma occhio alla candidatura di Pedro.

Video Viktoria Plzen Manchester United (1-2)/ Gol e highlights: doppietta di Hojlund! (EL, 12 dicembre 2024)

Per quanto riguarda il Viktoria Plzen, Miroslav Koubek va verso la conferma del 3-4-2-1 visto all’andata: Jedlicka protetto da una difesa nella quale agiscono Svetozar Markovic, Dweh e Jemelka, poi due laterali che si alzano sulla linea di centrocampo e saranno Memic sulla corsia destra e Cadu sulla mancina, a fare legna nel settore nevralgico dovrebbero operare ancora una volta Cerv e Kalvach. Davanti invece il tonnellaggio è abbastanza pesante: Sulc è il principale cannoniere della squadra ma agisce sulla trequarti, in compagnia di Vydra che è una prima punta di ruolo ma arretra la sua posizione per permettere a Durosinmi di giocare centravanti, il nigeriano è il giocatore che nella partita di andata ha segnato il temporaneo pareggio per il Viktoria Plzen.

DIRETTA LAZIO VIKTORIA PLZEN: PREVISIONI E QUOTE

L’agenzia Snai riconosce alla squadra biancoceleste un vantaggio netto nel pronostico sulla diretta Lazio Viktoria Plzen: infatti la differenza tra il valore di 1,35 sul segno 1, per la vittoria interna, e il 7,75 che accompagna il segno 2 sul quale puntare per il successo della squadra ceca è davvero netto, ma è alta anche la quota che è stata prevista per il segno X perché, qualora la partita dello stadio Olimpico dovesse terminare in parità, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 4,90 volte la vostra giocata.