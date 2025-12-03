Diretta Le Cannet Scandicci streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile, oggi 3 dicembre 2025

DIRETTA LE CANNET SCANDICCI (RISULTATO 1-1): ECCO LA RISPOSTA

Rieccoci con la diretta Le Cannet Scandicci, risultato ora di 25-20 per le padroni di casa. Il grande passivo del primo set è lontano parente della prestazione nel secondo set per Le Cannet che sono riuscite a riscattarsi.

Avevamo chiamato una reazione, l’unico modo per mettere i bastoni tra le ruota a Scandicci, e le francesi si sono messe d’impegno per ritrovare la retta via. Ora si andrà al terzo e dunque almeno al quarto set. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LE CANNET SCANDICCI (RISULTATO 0-1): CHE INIZIO

Ottimo avvio per le azzurre nella diretta Le Cannet Scandicci, risultato di 25-11 nel primo set in favore delle ospiti. E pensare che il passivo ad un certo punto sembrava poter esser ancora più grande considerando il +12 sul 20-8.

Da dimenticare per Le Cannet uno dei peggiori set della propria stagione considerando sia il gioco espresso che naturalmente un punteggio davvero duro da digerire: servirà una reazione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LE CANNET SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo pronti per seguire la diretta Le Cannet Scandicci, le padrone di casa sono una delle migliori squadre nel panorama della pallavolo femminile francese, con i due titoli vinti nel 2022 e nel 2023 a spiccare nell’albo d’oro, anche se nelle ultime due stagioni è stato il Levallois Paris – non a caso sono queste due le rappresentanti francesi in Champions League. Settimana scorsa era arrivata la vittoria per 3-0 contro l’Alba Blaj, una bella soddisfazione per l’allenatore Marco Gaspari, felice per avere ottenuto il successo pieno anche facendo ruotare le giocatrici a propria disposizione.

Questo era stato un aspetto evidenziato dal coach nelle dichiarazioni post-partita, considerando che per le toscane questo sarà un periodo tosto addirittura su tre fronti compreso il Mondiale per Club. Insomma, se possibile l’obiettivo è vincere e senza sprecare troppe energie: “Sono contento di tutte, perché anche chi è entrata ha dato un grande contributo”, aveva dichiarato Gaspari settimana scorsa. Potrà dire lo stesso dopo la diretta Le Cannet Scandicci? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE CANNET SCANDICCI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Le Cannet Scandicci in tv, come per tutte le partite della Champions femminile, sarà tramite abbonamento sia su Sky Sport sia su DAZN, quindi potrete avvalervi anche della diretta streaming video.

LE CANNET SCANDICCI: IN FRANCIA PER IL BIS

Vincere anche oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, per continuare il duello a distanza con la squadra che dovrebbe essere la grande rivale per il primo posto nel girone A della Champions League di volley femminile: questa è la missione chiara nella diretta Le Cannet Scandicci per la squadra toscana, dalle ore 20.00 di questa sera.

L’appuntamento sarà presso La Palestre di Le Cannet, località nei pressi di Cannes e quindi nella Provenza, luoghi piacevoli ma che oggi ci interessano per la sfida fra le padrone di casa del Volero Le Cannet e le vice-campionesse d’Europa in carica, due formazioni che arrivano da esordi opposti in questa Champions League.

Le francesi infatti hanno perso 3-0 sul campo del Vakifbank Istanbul, mentre la Savino Del Bene Scandicci aveva vinto sempre per 3-0 contro le rumene dell’Alba Blaj appena settimana scorsa. Tutto come nelle previsioni e l’obiettivo per le toscane sarà naturalmente quello di tornare da Le Cannet con un altro successo pieno.

Questo infatti dovrebbe essere un girone nettamente sbilanciato fra le due big e le due outsider, la prima giornata ha confermato questa sensazione e naturalmente nel potenziale duello con il Vakifbank per il primo posto sarebbe fondamentale non perdere punti per strada. In trasferta potrebbe esserci qualche rischio in più, staremo a vedere se tutto andrà liscio nella diretta Le Cannet Scandicci…

DIRETTA LE CANNET SCANDICCI: SAVINO DEL BENE AI VERTICI EUROPEI

Lo dicevamo settimana scorsa e lo ribadiamo nuovamente in vista della diretta Le Cannet Scandicci: la Savino Del Bene è ormai diventata una big del volley femminile europeo, come è giusto che sia per chi è arrivato in finale nella scorsa edizione della Champions League. Fu un cammino trionfale per le squadre italiane, una delle perle fu il successo proprio di Scandicci contro il Vakifbank nella semifinale che permise di avere un derby italiano nell’atto decisivo, anche se le toscane dovettero soccombere al cospetto della “solita” Conegliano.

Scherzi del calendario, il primo serio ostacolo per le toscane in questa edizione dovrebbero essere proprio le turche, però lo scontro sarà a gennaio e quindi per il momento bisogna solo pensare a tornare dalla Francia con il bottino pieno nella diretta Le Cannet Scandicci, perché tutto potrebbe fare la differenza nella classifica finale di questo gruppo fissando come obiettivo la qualificazione immediata per i quarti di finale di questa Champions League che sta entrando nel vivo…