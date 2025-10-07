Diretta LeBron James streaming video tv: seguiamo insieme la decisione del giocatore dei Lakers, oggi martedì 7 ottobre 2025.

DIRETTA LEBRON JAMES: LA DECISIONE DEL RE

Si parla di diretta LeBron James perché alle ore 18:00 (italiane) di martedì 7 ottobre il Re lancerà un messaggio che, come lo ha nominato lui, è “la decisione di tutte le decisioni”. Riavvolgiamo il nastro: il riferimento è chiarissimo, e riguarda l’estate del 2010 quando LeBron James lasciò la sua Cleveland.

Passata alla storia come “The Decision”, fu un’intervista nella quale il Re annunciò al mondo che avrebbe firmato per i Miami Heat, portando i suoi talenti a South Beach: fu un momento epocale per come avvenne, per la portata che all’epoca aveva l’evento, per la suspense che LeBron James riuscì a creare.

Ebbene: 15 anni dopo il Re ha pubblicato un messaggio sui social con la didascalia di cui sopra .Già rivelatoria da sola, ma nella foto il giocatore dei Los Angeles Lakers ha ricreato esattamente ambientazione e abiti del 2010, aggiungendo che questa sarà una decisione ancora più incredibile.

Inevitabilmente si sono mossi tutti, non solo gli appassionati di basket NBA: è un momento comunque importantissimo per lo sport mondiale, noi un sospetto di quello che avverrà ce l’abbiamo e pensiamo anche parecchie persone, ma aspettiamo comunque la diretta LeBron James e la sua decisione perché, a bocce ferme, ci sono alcune ipotesi che vale la pena citare.

COME VEDERE LA DIRETTA LEBRON JAMES IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta LeBron James non avremo una reale trasmissione in tv ma, naturalmente, qualunque canale specializzato (dunque anche Sky Sport NBA) si dovrebbe collegare, con la diretta streaming video che sarà poi disponibile su Sky Go.

DIRETTA LEBRON JAMES: COSA ASPETTARSI?

Dunque per la diretta LeBron James cosa aspettarsi? L’ipotesi più probabile è quella del ritiro: recentemente il Re, che detiene il record all time di punti segnati (sia in regular season, che combinando quest’ultima con i playoff) ha più volte detto che il momento sia vicino, ed è inevitabile se pensiamo che a dicembre compirà 41 anni e che quella che inizia è la stagione numero 23 in NBA. Anche se il suo rendimento è quello di un ragazzino dominante, davvero dovremmo esserci; dunque questa è la prima opzione, ma i più romantici pensano anche a un ritorno a Cleveland oppure a Miami, per chiudere un cerchio (o almeno uno dei due).

Tuttavia, la domanda da porsi è soprattutto un’altra: quando sarà messa in pratica la decisione? La stagione non è ancora cominciata, ma qualche giorno fa LeBron James ha partecipato al Media Day con i Los Angeles Lakers: segno abbastanza inequivocabile del fatto che anche per il 2025-2026 sarà in campo con i gialloviola (anche se con il Re non si può mai dire) e allora la decisione sull’addio potrebbe essere annunciata oggi perché, sulla scia di quanto fece Kobe Bryant, il suo ultimo anno diventi un lunghissimo tour di saluti e ovazioni in tutti i palazzetti degli Stati Uniti (e del Canada). Staremo a vedere…