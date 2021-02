Diretta/ Lecce Ascoli (Serie B) streaming video Rai: salentini all’attacco

DIRETTA LECCE ASCOLI: CORINI VUOLE LA SVOLTA!

Lecce Ascoli, in diretta dallo stadio Via del Mare di Lecce, in programma venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Salentini all’attacco dopo aver messo in fila ben 6 risultati utili consecutivi, dei quali però 4 sono stati pareggi. In particolare il Lecce è reduce da 2 pareggi di fila, l’ultimo ottenuto sabato scorso sul campo del Pordenone. Un cammino troppo lento per lottare per la A, con i salentini che sono scivolati fino al settimo posto in classifica, a -10 dall’Empoli capolista e a -4 da Monza, Chievo e Salernitana che dividono a quota 35 punti la seconda piazza. Per ridurre le distanze bisognerà battere un Ascoli che arriva però in un ottimo momento di forma. Ancora una vittoria per i marchigiani nell’ultimo impegno, 2-1 al Brescia in casa e rendimento completamente trasformato rispetto alle precedenti gestioni tecniche. L’arrivo di Sottil in panchina ha regalato una scossa fondamentale, che ha fatto salire l’Ascoli dall’ultimo al terzultimo posto in classifica, con concrete prospettive di salvezza diretta che sembrava, fino a poco tempo fa, irraggiungibile.

DIRETTA LECCE ASCOLI STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Ascoli sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ASCOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Ascoli presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel; Adjapong, Pisacane, Lucioni, Zuta; Nikolov, Hjulmand, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Sottil con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Daniz, Buchel, Saric; Eramo; Dionisi, Bajic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecce Ascoli: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.48 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 6.75 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 4.25 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

