DIRETTA/ Lecce Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA LECCE ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Come possiamo presentare la diretta di Lecce Atalanta Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di giallorossi e nerazzurri finora. Il Lecce Primavera sta migliorando dopo un inizio tremendo, ma difetta sempre in continuità e nelle ultime cinque giornate ha alternato tre sconfitte a due vittorie; complessivamente, troviamo i giovani salentini a quota 20 punti in classifica, frutto di cinque vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte, con una differenza reti ancora pesantemente negativa (-15), a causa di ventisette gol segnati a fronte però dei ben quarantadue invece al passivo.

L’Atalanta Primavera dal canto suo è reduce da due pareggi consecutivi, per la Dea fino a questo momento è stata una stagione buona anche se non esaltante, perché l’Atalanta vanta 31 punti in classifica, che sono stati frutto di otto vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte nelle prime venti giornate di campionato, con una differenza reti che è in campo positivo (+9), perché i gol segnati dall’Atalanta sono trentacinque, mentre quelli subiti arrivano a ventisei. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Lecce Atalanta Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

LECCE ATALANTA PRIMAVERA, LA VITTORIA MANCA AD ENTRAMBE

La diretta Lecce Atalanta Primavera, in programma domenica 11 febbraio alle ore 11:00, racconta della 21esima giornata del massimo campionato giovanile. I pugliesi hanno vinto contro Verona e Genoa in questo 2024, ma hanno dovuto fare i conti con la sconfitta contro Roma, Juventus e Frosinone.

L’Atalanta invece ha pareggiato le ultime due, la prima con il Monza mentre la seconda contro la Sampdoria. Prima di questi due punti in due partite, sono arrivate due vittorie con Genoa e Milan che hanno aiutato a cancellare la sconfitta con la Fiorentina.

LECCE ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Atalanta Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Borbei, difesa a tre con Esposito, Pascalau e Pacia. Agiranno da esterni Corfitzen e McJannet mentre al centro Yilmaz e Samek. In attaco Daka, Jemo e Agrimi.

L’Atalanta risponde col 3-4-2-1. In porta Pardel, retroguardia composta da Tornaghi, Comi e Guerini. Centrocampo con Martinelli, Colombo, Manzoni e infine Armstrong. Si opterà per l’uso dei trequartisti con Bonanomi e Vavassori. Unica punta Vlahovic..

LECCE ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecce Atalanta Primavera danno favorita la squadra ospite a 2.05. Secondo Goldbet, l’1 è dato a 2.90 mentre la X a 3.55.

L’Over 2.5 è offerto a 1.49 mentre l’Under a 2.35. Infine, chiudiamo con Gol (entrambe le squadre a segno) a 1.49 e NoGol a 2.35.











