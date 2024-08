Parte la Serie A della Dea con la diretta di Lecce Atalanta che segna la prima partita stagionale di campionato per le due squadre: l’ora X è fissata per oggi 19 agosto con il fischio di inizio alle 18,30. Mercato importante quello dei nerazzurri che hanno acquistato molto questa estate: Retegui tra tutti, ma anche Zaniolo per fare un esempio. L’ossatura rimane la stessa escluso Koopmeiners, che dovrebbe passare alla Juventus ed è fuori rosa per Gasperini.

Il Lecce ha trovato solidità con Gotti, acquisti oculati poi che vanno a rinforzare la rosa in ogni settore. L’obiettivo rimane la salvezza ma la società vorrebbe che fosse più tranquilla rispetto alla scorsa stagione. Le sensazioni sono positive ma resta da capire se verranno materializzate.

DIRETTA LECCE ATALANTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Lecce Atalanta sarà visibile per tutti gli abbonati di Dazn, avendo la piattaforma di streaming online l’esclusiva sul massimo campionato italiano. In alternativa, visto che Sky ha tre partite in coesclusiva sarà possibile vedere la partita al 201 del palinsesto satellitare. Lo stesso vale per NowTv, facendo parte della famiglia di Sky.

LECCE ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Lecce Atalanta invece mostrano come l’ossatura di Gasperini rimanga la stessa: Hien al centro della difesa, Ederson in mediana insieme a De Roon pronti a fare filtro e ad attaccare qualora ce ne fosse l’occasione, mentre in attacco Retegui sarà accompagnato da Lookman.

Per il Lecce invece Gaspar sarà messo sulla sinistra, mentre sulla fascia Gallo sarà il terzino mentre per il ruolo più avanzato si pensa al ballottaggio tra Dorgu e Banda. Attenzione poi a Kristovic che sarà il riferimento in attacco, cercando di segnare più di 7 gol messi a segno nella passata stagione.

LECCE ATALANTA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Lecce Atalanta, supportati dal sito della Sisal: il segno 1 che vedrebbe vittoriosi i pugliesi è stato fissato a 3,20. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece è a 2,55. Mentre la vittoria della Dea è a 1.8.