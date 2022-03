Diretta/ Lecce Atalanta streaming video tv: punti importanti in palio (Primavera)

DIRETTA LECCE ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Lecce Atalanta, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio via del Mare di Lecce sarà una sfida valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Obiettivi diametralmente opposti per le squadre di Vito Grieco e Massimo Brambilla ma punti ugualmente fondamentali: i padroni di casa cercano continuità per uscire dalla zona playout, mentre gli orobici vogliono riagguantare la zona playoff dopo una prima parte di stagione tra luci e ombre.

Proseguiamo la nostra analisi in vista di Lecce Atalanta andando a conoscere gli ultimi risultati delle due squadre in campo per l’eccezione al via del Mare, lo stadio della prima squadra della compagine pugliese. La formazione di Vito Grieco occupa la sedicesima posizione, a -5 dall’Empoli quint’ultimo. I giallorossi hanno raccolto fin qui 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Dopo tre sconfitte di fila, il Lecce nell’ultimo turno ha vinto per 0-1 contro il Genoa, rete decisiva siglata dal belga Lemmens. L’Atalanta invece è al settimo posto con 33 punti, stesso score del Sassuolo: la Dea ha raccolto 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. I nerazzurri nell’ultimo turno hanno vinto in rimonta per 1-3 contro il Milan: dopo la rete rossonera con Nasti, remuntada degli orobici grazie a Sidibe e alla doppietta del senegalese Cisse.

DIRETTA LECCE ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo Stadio Via del Mare di Lecce. Le due squadre probabilmente riproporranno gli undici dell’ultimo turno che hanno regalato i tre punti a Vito Grieco e Massimo Brambilla. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il classico 4-3-3: Samooja; Hasic, Scialanga, Lemmens, Daka; Salomaa, Vulturar, Johannsson; Pascalau, Carrozzo, Canellas. Passiamo adesso invece alla Dea, a caccia di un’altra vittoria dopo il successo corsaro ottenuto contro il Milan. Brambilla opterà come sempre sul 4-3-3: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè. Qui c’è qualche ballottaggio in più, con Omar, Panada e Renault che reclamano spazio.

