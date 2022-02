DIRETTA LECCE BENEVENTO/ Video streaming tv: è la sesta sfida al Via del Mare

DIRETTA LECCE BENEVENTO: I TESTA A TESTA

A Via del Mare la diretta di Lecce Benevento si è giocata in cinque occasioni. Il bilancio è totalmente in favore dei pugliesi che si sono imposti per quattro volte con un pareggio a completare il cerchio. Le streghe dunque non hanno mai vinto in casa dei salentini riuscendo a vincere solo due volte in casa contro questo avversario. L’ultimo precedente è un 1-1 del gennaio del 2019 una partita decisa nella ripresa dai gol di Mancosu e Coda. L’ultimo successo del Lecce in casa contro questo avversario è un 2-1 del dicembre 2015.

E dire che nel primo tempo Ciciretti aveva aperto la gara portando avanti i suoi alla mezz’ora. Pronti via nella ripresa Curiale prendeva il posto di Vecsei e scatenato in venti minuti siglava una doppietta ribaltando la partita e regalando ai suoi tre punti preziosissimi. I giallorossi pugliesi sono al momento in testa alla classifica della Serie B con 41 punti mentre i giallorossi campani sono sesti a 36 in piena zona playoff.

LECCE BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Lecce Benevento sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LECCE BENEVENTO: IN PALIO CI SONO PUNTI PESANTI…

Lecce Benevento, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 15:30 dallo stadio Via del Mare di Lecce, è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. I salentini sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Como, partita terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Marco Baroni è al comando della classifica con 41 punti, uno in più rispetto alla diretta inseguitrice, il Pisa. I giallorossi hanno conseguito tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate.

Il Benevento arriva alla sfida del Via del Mare, dopo il pareggio casalingo rimediato contro il Parma, gara terminata con il punteggio di 0-0. La squadra allenata da Fabio Caserta non sta vivendo un buon periodo di forma, infatti nelle ultime tre giornate ha pareggiato due volte e perso una, conquistando solo 2 punti. I campani sono scivolati in sesta posizione in classifica con 36 punti. La gara di andata disputata lo scorso settembre, si è conclusa a reti bianche.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE BENEVENTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lecce Benevento, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei salentini, Marco Baroni dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-1-4-1. Questa la probabile formazione titolare del Lecce: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Gendrey, Gallo; Hjulmand; Strefezza, Farago, Bjorkengren, Listowski; Coda.

Fabio Caserta, tecnico del Benevento, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Insigne, Tello e Forte. Ecco la probabile formazione titolare del Benevento, in vista della trasferta di Lecce: Paleari, Improta, Barba, Glik, Letizia, Acampora, Calo, Ionita, Insigne, Forte, Tello.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Lecce Benevento di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra salentina, con il segno 1, abbinato al successo del Lecce quotato 1.92. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.35. Il successo esterno del Benevento, associato al segno 2, è quotato 4.00.



