Diretta/ Lecce Bologna Primavera streaming video tv: scontro playoff

DIRETTA LECCE BOLOGNA PRIMAVERA: È QUASI UNO SPAREGGIO DI ALTA CLASSIFICA

Lecce Bologna Primavera, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida in programma per la nona giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Di fronte due squadre che arrivano a questo appuntamento con sentimenti contrastanti.

Il Lecce ha raccolto 14 punti nelle prime otto giornate, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. I giallorossi nell’ultimo turno hanno ottenuto un 1-1 sul campo dell’Empoli. Il Bologna, invece, è a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Dopo tre ko di fila, i rossoblu nell’ultimo turno hanno sconfitto 4-2 la Juventus di Montero.

LECCE BOLOGNA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Lecce Bologna Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BOLOGNA PRIMAVERA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Qualche dubbio da sciogliere in vista della diretta Lecce Bologna Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni. Partiamo dai giallorossi del Lecce che decidono di schierarsi con il 4-3-3: Borbei, Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu, Samek, Vulturar, Berisha, Corfitzen, Burnete, Nizet. Passiamo adesso alla compagine ospite, il Bologna Primavera, che viene messo in campo con il consueto 3-5-2: Bagnolini, Amey, Mercier, Motolese, Rosetti, Urbanski, Pyyhtia, Bynoe, Corazza, Ebone, Mazia.











