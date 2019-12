Diretta Lecce Bologna/ Streaming video e tv: incrocio per la salvezza (Serie A)

Lecce Bologna, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso e si gioca domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I salentini hanno dovuto fare i conti con una frenata nelle ultime settimane, dopo aver stupito positivamente. Il punto ottenuto in rimonta contro il Genoa era stato comunque archiviato positivamente, considerando che la squadra di Liverani si era ritrovata sotto di due gol. Ma in casa del Brescia la scorsa settimana i giallorossi hanno subito un duro 3-0 che ha messo in discussione le buone cose fatte dalla formazione leccese neopromossa. Anche perché il Lecce si trova nella singolare condizione di non aver ancora vinto in casa in campionato. Il Bologna proverà ad approfittare di questo “fattore Via del Mare” al contrario, dopo l’importante successo interno contro l’Atalanta fresca di qualificazione agli ottavi di Champions League, ma che al “Dall’Ara” si è dovuta fermare contro un Bologna molto concreto in casa e che nell’ultima trasferta in Serie A è riuscito comunque a vincere in casa del Napoli. Il Bologna precede di 4 lunghezze in classifica il Lecce, che a +2 dalla zona retrocessione deve necessariamente sbloccarsi in casa per veleggiare verso lidi più tranquilli.

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lecce Bologna, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il Lecce allenato da Fabio Liverani sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Babacar. Risponderà il Bologna guidato in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

Per chi scommetterà sul match Lecce Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 3.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.60, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.20. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.55, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.35.



