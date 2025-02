DIRETTA LECCE BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Giunti alla diretta Lecce Bologna, possiamo sicuramente dare uno sguardo all’operato di Marco Giampaolo che arriva oggi a pareggiare il numero di partite allenate da Luca Gotti all’inizio della stagione. Dall’esordio con vittoria a Venezia, lo scorso 25 novembre, Giampaolo ha raccolto 14 punti in undici giornate: tra gli highlights del suo Lecce c’è sicuramente il pareggio contro la Juventus e il blitz di Parma dello scorso sabato, e qualche episodio da cancellare come i quattro gol subiti dal Cagliari in una delicata sfida per la salvezza, comunque media di 1,27 punti per Giampaolo.

Diretta/ Bologna Lazio Primavera (risultato finale 0-0): è un'occasione sprecata! (9 febbraio 2025)

Con Gotti, in 12 partite, il Lecce aveva raccolto appena 9 punti: era una squadra che faticava enormemente e dunque almeno in questo caso possiamo dire che il cambio di allenato sia servito per cambiare marcia, anche se la salvezza rimane tutta da costruire. Adesso però non è più tempo per i numeri, ma per vedere cosa accadrà al Via del Mare: ecco le formazioni ufficiali della partita, finalmente la diretta Lecce Bologna prende il via! LECCE (4-3-3): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; L. Henderson, Ramadani, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; D. Ndoye, Fabbian, B. Dominguez; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Inter Lecce Primavera (risultato finale 3-0): Berenbruch cala il tris! (oggi 8 febbraio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LECCE BOLOGNA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Se hai il desiderio di seguire la diretta Lecce Bologna in ogni suo istante allora avrai a disposizione molteplici modalità di fruizione. L’evento sarà infatti messo in onda sia da DAZN che da Sky e pure da Now. Non soltanto streaming attraverso le app ufficiali per gli abbonati ma si potrà vedere la partita anche in televisione sul canale Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

LECCE BOLOGNA, RITROVARE UN PIAZZAMENTO IN EUROPA

E’ prevista alle ore 18:00 di domenica 9 febbraio 2025 la diretta Lecce Bologna. Allo Stadio Via del Mare è previsto un interessante faccia a faccia tra due squadre che stanno lottando per raggiungere i rispettivi obiettivi entro la chiusura della stagione 2024/2025. Nello specifico, i padroni di casa inseguono la salvezza aritmetica con i loro ventitre punti, come quelli dell’Hellas Verona che sta davanti, ed il quattordicesimo posto attualmente occupato dopo aver battuto in trasferta una concorrente come il Parma nell’ultimo turno di campionato.

DIRETTA/ Atalanta Bologna (risultato finale 0-1): la decide Castro! (Coppa Italia, 4 febbraio 2025)

Pur essendo tornati a muoversi in classifica, i pugliesi necessitano in ogni caso di allontanarsi dalla zona retrocessione ora distante appena tre lunghezze. I rossoblu stanno invece provando a ritagliarsi un posto nelle Coppe Europee anche per il prossimo anno dopo essere stati eliminati in Champions League con la fase campionato. La Fiorentina dista appena un punto rispetto ai loro trentasette già guadagnati e la settima posizione potrebbe essere presto migliorata per provare pure ad agganciare la Juventus, e quindi l’Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA DIRETTA LECCE BOLOGNA

Nelle probabili formazioni della diretta Lecce Bologna possiamo evidenziare che i giallorossi dovranno ancora rinunciare agli indisponibili Gaspar, Rafia, Marchwinski, Banda e Berisha per puntare su un modulo 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Ramadani, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic e Tete Morente per la squadra di mister Giampaolo. La compagine allenata dal tecnico Italiano dovrebbe invece essere schierata secondo un 4-2-3-1 con Skorupski, Holm, Beukema, Lucumì, Miranda, Freuler, Pobega, Ndoye, Fabbian, Dominguez e Castro senza gli infortunati Ferguson, Orsolini e Odgaard.

LE QUOTE DELLA DIRETTA LECCE BOLOGNA

Il divario in graduatoria generale influisce nettamente sulle quote e di conseguenza sull’esito finale per la diretta Lecce Bologna. Per un’agenzia come Sisal, i rossoblu di mister Italiano partono da favoriti nel pronostico e il 2 viene quindi pagato ad appena 1.85 mentre l’x, ovvero il pareggio, è invece proposto a 3.25. Il punteggio meno probabile al momento è rappresentato dall’1 e cioè la vittoria dei padroni di casa, data appunto ad un improbabile 4.50.