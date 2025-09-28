Diretta Lecce Bologna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Via del Mare per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA LECCE BOLOGNA, I SALENTINI DEVONO RIPRENDERSI

La diretta Lecce Bologna comincerà nel pomeriggio di domenica 28 settembre 2025, precisamente alle ore 18:00. Presso lo Stadio Via del Mare il tecnico Eusebio Di Francesco cercherà di guidare i suoi verso la conquista di punti preziosi dopo averne ottenuto solamente uno nelle quattro giornate precedenti a questo quinto turno di campionato.

I salentini hanno infatti pareggiato all’esordio contro il Genoa prima di perdere tutte le altre sfide sin qui disputate, l’ultima delle quali a San Siro subendo un netto KO per mano del Milan. La differenza reti condanna, per ora, il Lecce ad occupare il fondo della classifica con soltanto la neo promossa Pisa che ha vissuto lo stesso percorso.

Se la passa invece un po’ meglio il Bologna, a quota sei in graduatoria proprio come l’Inter. La squadra allenata dal tecnico Vincenzo Italiano potrebbe tuttavia risentire della fatica a causa dell’impegno infrasettimanale affrontato contro l’Aston Villa in Europa League appena lo scorso giovedì.

L’avvio di campionato si è rivelato dunque essere un po’ altalenante per gli emilani che hanno vinto in sole due occasioni senza neanche mai pareggiare. I Peltroniani arrivano nello specifico dal successo in rimonta maturato a recupero molto più che inoltrato contro il Genoa grazie ad un calcio di rigore trasformato dal solito Riccardo Orsolini.

ECCO DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA LECCE BOLOGNA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta televisiva della sfida tra Lecce e Bologna sarà proposta da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno vedere il match anche in streaming su Sky Go così come potranno fare pure gli iscritti a DAZN ed anche quelli che hanno invece scelto di affidarsi al servizio di Now Tv.

DIRETTA LECCE BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Lecce Bologna possiamo pensare all’impiego del modulo 4-3-3 con Falcone in porta, Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo nelle retrovie, a centrocampo Coulibaly, Ramadani e Sala e tridente con Pierotti, Stulic e Morente per i salentini del tecnico Eusebio Di Francesco. Salvo defezioni impreviste dovute all’impegno infrasettimanale in Europa League, mister Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i Felsinei adoperando il 4-2-3-1 con Skorupski, Zortea, Lucumi, Heggem e Lykogiannis nel reparto arretrato, Moro e Freuler davanti alla difesa, Orsolini, Fabbian e Cambiaghi alle spalle dell’unica punta Castro.

DIRETTA LECCE BOLOGNA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Lecce Bologna pare essere prevalentemente alla portata degli ospiti guardando le quote dei vari bookmakers. Stando a Sisal infatti, i rossoblu sono dati vincenti a solo 2.00 mentre il successo dei padroni di casa verrebbe invece pagato a 4.25. Il segno x che equivale alla chiusura del match in parità è una soluzione comunque interessante essendo fissato a 3.10.