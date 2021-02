Diretta Lecce Brescia/ Streaming video DAZN: Corini contro la sua ex (Serie B)

DIRETTA LECCE BRESCIA: SFIDA INSIDIOSA PER CORINI

Lecce Brescia è in diretta dallo stadio Via del Mare, e si gioca alle ore 19:00 di martedì 9 febbraio: nella 22^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021 avremo un turno infrasettimanale tra due squadre che vanno a caccia di pronto riscatto. I salentini, guidati dal grande ex Eugenio Corini appena confermato dal suo presidente, hanno perso in casa contro l’Ascoli sprecando una bella occasione per migliorare la loro classifica, e adesso devono addirittura iniziare a temere di non arrivare ai playoff se non cambieranno passo.

Il Brescia è lontano dalle eccellenze del torneo cadetto, e sabato ha gettato alle ortiche un consistente vantaggio sul Cittadella facendosi rimontare nei minuti finali, e mancando così una vittoria che sarebbe stata preziosa. Ci sarà una delle due squadre che riuscirà a riscattarsi nella diretta di Lecce Brescia? Lo scopriremo, ma intanto possiamo fare una rapida analisi sulle scelte da parte dei due allenatori e, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, leggere insieme i dubbi e le certezze per i rispettivi undici nello sguardo alle probabili formazioni.

DIRETTA LECCE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie B è sul portale DAZN, l’emittente che mette a disposizione le gare del campionato cadetto e al quale bisognerà essere abbonati per assistere alle immagini. La visione sarà in diretta streaming video: potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servirvi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BRESCIA

Le scelte di Corini per Lecce Brescia vertono su un 4-3-1-2 nel quale Pablo Rodriguez e Stefano Pettinari insidiano il posto di Massimo Coda e Stepinski davanti; questi due partono favoriti, così Marco Mancosu che deve riscattare il rigore sbagliato nel recupero. A centrocampo invece possono giocare Paganini e Majer come turnover naturale, può essere nuovamente sul terreno di gioco Liam Henderson così come Pisacane e Lucioni a protezione del portiere Gabriel, sulle corsie Maggio e Zuta con il possibile inserimento di Gallo a sinistra. In carica da quattro giorni, Pep Clotet dovrà rinunciare a Papetti per il suo Brescia: spazio quindi a Mangraviti come partner difensivo di Chancellor, in porta c’è Joronen con Mateju e Martella in qualità di terzini. In mezzo al campo l’olandese Van de Looi non ci sarà, pertanto ad agire in cabina di regia sarà Labojko con Dimitri Bisoli e Jagiello ai suoi lati, nel reparto offensivo si va verso la conferma sia del trequartista Spalek che della coppia di attaccanti Alfredo Donnarumma-Ayé, tre gol in due sabato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Lecce Brescia, e allora andiamo a vedere cosa ci riservano le quote del bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte la posta sul piatto; per il segno X che regola il pareggio la vincita ammonterebbe a 3,50 volte l’importo investito, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti porta in dote una cifra corrispondente a 5,00 volte quello che avrete scelto di giocare per la partita.



