DIRETTA/ Lecce Brescia streaming video tv: i precedenti sorridono ai giallorossi

DIRETTA LECCE BRESCIA: I TESTA A TESTA

A Via del Mare la diretta di Lecce Brescia, prima di oggi, si è giocata in altre 14 occasioni. Il bilancio è in favore dei giallorossi che hanno vinto sette volte rispetto alle quattro degli ospiti mentre i pareggi sono tre. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione quando il match nel febbraio del 2021 terminò col risultato di 2-2. Nel primo tempo la gara non aveva subito scossoni con le reti in apertura di ripresa di Rodriguez e Bjorkengren. Gli ospiti trovavano la forza di reagire negli ultimi quindici minuti grazie a Bisoli e Aye. I giallorossi non vincono in casa contro questo avversario dal 22 luglio del 2020, una gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa passarono in doppio vantaggio nel primo tempo con una doppietta di Lapadula. Nella ripresa Dessena accorciava il divario con la rete di Saponara a rendere più rotondo il risultato. L’ultimo successo delle rondinelle in trasferta contro questo avversario è un 1-2 dell’ottobre 2007 in Serie B. Cosa ci dirà la partita di oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA LECCE BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Lecce Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

DIRETTA LECCE BRESCIA: SPAREGGIO PER LA SERIE A!

Lecce Brescia, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Big match di giornata, potenzialmente decisivo nella corsa alla Serie A diretta: dopo l’ultimo pareggio a Perugia il Lecce divide la testa della classifica del campionato cadetto con la Cremonese, con un punto di vantaggio sul Pisa terzo e 2 lunghezze avanti il Brescia, con le Rondinelle reduci da un ko proprio sul campo dei grigiorossi nel derby lombardo.

Quattro squadre in due punti e da questo scontro diretto proprio Pisa e Cremonese potrebbero trarre vantaggio: sia ai salentini sia al Brescia è mancata finora quella continuità per imporre uno strappo in testa alla classifica. Nel match d’andata allo stadio Rigamonti le due squadre hanno chiuso pareggiando 1-1 con Bisoli che ha risposto al gol di Dermaku, ultimo precedente disputato a Lecce tra le due formazioni il 2-2 del 9 febbraio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Brescia, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Gendrey; Lucioni, Calabresi, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Ragusa, Coda, Listkowski. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Mangraviti, Cistana, Pajac; Bisoli, Van De Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

