Serie A, Diretta Lecce Cagliari, streaming video tv: i giallorosso sono ultimi in classifica con un solo punto conquistato fin qui (19 settembre 2025)

DIRETTA LECCE CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Si avvicina l’anticipo del venerdì, la diretta Lecce Cagliari aprirà la giornata di Serie A ed è una partita che nel massimo campionato vanta una storia molto equilibrata, con un leggerissimo vantaggio sardo dovuto a otto vittorie per il Cagliari a fronte di sette pareggi e altrettanti successi per il Lecce su ventidue precedenti partite. Equilibrio molto evidente anche negli ultimi dieci confronti, che vedono di nuovo il Cagliari in leggero vantaggio con tre vittorie a fronte di due successi del Lecce, anche se ovviamente spiccano soprattutto i cinque pareggi.

DIRETTA/ Atalanta Lecce (risultato finale 4-1): la Dea è tornata! (oggi 14 settembre 2025)

Nello scorso campionato era invece mancato il segno X, ma la diretta Lecce Cagliari aveva mantenuto in un certo senso il suo “storico” equilibrio con una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa. In Puglia aveva vinto per 1-0 il Lecce sabato 31 agosto 2024, il Cagliari però al ritorno si impose con un perentorio 4-1 domenica 19 gennaio scorso. Stavolta cosa succederà? LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Sala; Sottil, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco. CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Belotti. All. Pisacane. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Lecce Monza Primavera (risultato finale 2-1): nel segno di Paco Esteban! (oggi 14 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE CAGLIARI, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lecce Cagliari potrete farlo tramite abbonamento su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutti i match di campionato. La diretta streaming come di consueto sarà visibile su tutti i dispositivi attraverso l’applicazione DAZN.

INIZI OPPOSTI

La quarta giornata del campionato di Serie A si aprirà con l’anticipo rappresentato della diretta Lecce Cagliari, in programma venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:45. Un match tra due squadre che stanno vivendo un avvio quasi opposto di campionato.

I pugliesi sono ultimi con un solo punto in classifica con appena una rete segnata e sei subite dunque peggior difesa e peggior attacco. L’unica vittoria stagionale è stata in Coppa Italia in occasione del primo turno con la Juve Stabia, seguito in campionato dal pareggio col Lecce e dai due ko contro Milan e Atalanta.

DIRETTA/ Cagliari Milan Primavera (risultato finale 0-2): decidono Ossola e Castiello! (14 settembre 2025)

Il Cagliari invece può ritenersi soddisfatto: l’avventura di Pisacane sulla panchina dei rossoblu è cominciata positivamente. Dalla Vittori ai rigori in Coppa Italia con la Virtus Entella a quella in Serie A col Parma, passando per il pareggio con la Fiorentina e la sconfitta all’ultimo secondo contro il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARI

Il Lecce giocherà con il modulo 4-3-3 con Falcone, protetto dal quartetto Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana ci saranno Coulibaly, Ramadani e Sala che daranno equilibrio al tridente offensivo Pierotti, Stulic e Morente.

Il Cagliari dal canto suo preferisce l’assetto tattico 4-3-2-1. Tra i pali Caprile, difeso da Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo Folorunsho, Prati e Adopo con Gaetano e Sebastiano Esposito che agiranno alle spalle di Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE CAGLIARI

A partire favorito in questo match è il Lecce a 2.70 contro i 2.88 del Cagliari e il 3.05 del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.