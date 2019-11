Diretta Lecce Cagliari/ Streaming video tv: continua la favola isolana? (Serie A)

Lecce Cagliari verrà diretta dal signor Maurizio Mariani, e si gioca alle ore 20:45 di domenica 24 novembre: nel posticipo serale della 13^ giornata di Serie A 2019-2020 c’è grande attesa per scoprire se continuerà la straordinaria marcia degli isolani, che dopo aver battuto l’Atalanta a Bergamo hanno dilagato contro la Fiorentina e sono saliti addirittura al terzo posto in classifica. Al momento è difficile pensare che i rossoblu possano reggere per tutto il campionato in altissima quota, ma le possibilità comunque ci sono e la realtà al momento è questa; la partita del Via del Mare è delicata perchè sulla carta il Cagliari parte favorito e dunque sa di dover trovare le giuste motivazioni. Il Lecce ha perso contro la Lazio prima della sosta, ma ha lasciato intendere di potersela giocare; fa meglio in trasferta che in casa, ma ha l’occasione di prendersi tre punti importanti in chiave salvezza. Mentre aspettamo la diretta di Lecce Cagliari valutiamo allora in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Via del Mare, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

La diretta tv di Lecce Cagliari è riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sui canale Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder. In assenza di un televisore è comunque disponibile il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Senza Tabanelli e Farias oltre a Falco, Fabio Liverani affronta Lecce Cagliari con Marco Mancosu sulla trequarti a supporto di Babacar e Lapadula, quest’ultimo reduce da un ottimo periodo nel quale ha ritrovato il gol con costanza. A centrocampo dovrebbe essere confermato Tachtsidis in cabina di regia, con Majer e Petriccione che gli faranno compagnia come mezzali; alle spalle di questo reparto avremo una difesa comandata da Lucioni che fa coppia con l’ex Rossettini, gli esterni saranno Meccariello e Calderoni con Gabriel ovviamente a difendere la porta. Il Cagliari è ancora senza Ceppitelli: Klavan e Pisacane a protezione di Robin Olsen, Cacciatore e Lykogiannis (preferito a Luca Pellegrini) a correre sulle corsie esterne e per il resto dovrebbe cambiare poco, perchè ormai Rolando Maran ha trovato la formula giusta. Ionita cerca spazio come interno di centrocampo al fianco di Cigarini; conferma ovvia per Rog e Nainggolan che come sempre agirà sulla trequaqrti, facendo arrivare palloni importanti (tre assist contro la Fiorentina, oltre a uno splendido gol) al tandem offensivo composto da Joao Pedro e Giovanni Simeone.

Isolani inevitabilmente favoriti nel pronostico di Lecce Cagliari, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai i salentini se la giocano: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 3,00 volte la somma messa sul piatto e non è distante dall’eventualità del successo esterno, con il quale – scommettendo sul segno 2 – andreste a guadagnare 2,30 volte la cifra puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte quanto giocato con questo bookmaker.



