Diretta/ Lecce Cagliari streaming video tv: i sardi sognano (Primavera)

DIRETTA LECCE CAGLIARI PRIMAVERA: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Lecce Cagliari, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso l’Heffort Sport Village, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Sognano sempre di più i sardi dopo l’ultima vittoria contro l’Empoli: secondo posto in classifica consolidato a braccetto con la Juventus, al momento massimo obiettivo da mettere nel mirino visto che la Roma capolista viaggia con un ritmo a parte ed è lontana ben 10 lunghezze.

Dall’altra parte il Lecce è un punto fuori dalla zona play out ed è a caccia di punti salvezza, l’ultimo pareggio in casa del Torino ha confermato comunque la solidità della formazione salentina che da neopromossa sta disputando un campionato sicuramente soddisfacente. Nel match d’andata in Sardegna le due squadre hanno chiuso con un pareggio con il punteggio di 1-1, Lecce in vantaggio con Lemmens ma poi raggiunto dal gol cagliaritano di Palomba.

DIRETTA LECCE CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Cagliari Primavera, match che andrà in scena all’Heffort Sport Village. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Samooja; Lemmens, Torok, Hasic, Nizet; Daka, Vulturar, Johannsson, Burnete, Salomaa; Carrozzo. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Sulis, Palomba, Iovu, Noah, Koufalidis, Conti, Cavuoti, Tramoni, Masala, Yanken.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



