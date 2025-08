Diretta Lecce Carrarese streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole giallorossa (oggi domenica 3 agosto 2025)

DIRETTA LECCE CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA L’AMICHEVOLE

Eccoci pronti a seguire la diretta Lecce Carrarese: per entrambe le formazioni sarà un’amichevole certamente interessante sulla strada verso i primi impegni ufficiali, che saranno in Coppa Italia sia per i pugliesi sia per i toscani. Per la precisione, nei trentaduesimi di finale il Lecce giocherà il giorno di Ferragosto alle ore 20.45 al Via del Mare contro la Juve Stabia, mentre per il debutto ufficiale della Carrarese dovremo aspettare il posticipo di lunedì 18 agosto, quando i toscani saranno di scena allo stadio Friuli, evidentemente contro l’Udinese.

In campionato poi il Lecce alla prima giornata di Serie A giocherà alle ore 18.30 di sabato 23 agosto contro il Genoa a Marassi, mentre da qualche giorno sappiamo pure che per la Carrarese la prima giornata del nuovo campionato di Serie B prevederà la trasferta sul campo dei liguri dello Spezia, quasi un derby vista la vicinanza geografica fra le due città. Adesso però viviamo questa bella amichevole: via alla diretta Lecce Carrarese! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LECCE CARRARESE: UN’AMICHEVOLE DI ALTO LIVELLO

Quando si affrontano una squadra di Serie A e una di Serie B, anche nel pieno dell’estate possiamo essere certi che sarà una bella amichevole. Questo è il caso della diretta Lecce Carrarese, che si affronteranno alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 agosto 2025, presso il centro sportivo di Caldaro sulla Strada del Vino, in Alto Adige, località che ci ricorda come entrambe le squadre siano ancora in ritiro.

Parliamo innanzitutto del Lecce, che a 14 anni di distanza torna ad affidarsi a Eusebio Di Francesco, che aveva fatto esordire da allenatore in Serie A. Una bella occasione per il tecnico reduce da due retrocessioni consecutive alla guida di Frosinone e Venezia, la speranza è naturalmente quella di scrivere un finale diverso.

C’è già stata un’amichevole di alto livello prima della diretta Lecce Carrarese in questa estate 2025 per i salentini, che infatti una settimana fa hanno giocato e vinto 2-1 contro lo Spezia, altra squadra di Serie B. Buone risposte per iniziare il cammino pre-campionato quindi, adesso però siamo curiosi di scoprire se potranno esserci ulteriori progressi.

Dall’altra parte, anche la Carrarese ha già vissuto un’amichevole di cartello, anche più prestigiosa rispetto a quello di oggi, dal momento che si era trattato del derby toscano contro la Fiorentina terminato con la vittoria per 2-0 dei viola. La Carrarese di mister Antonio Calabro comunque non aveva sfigurato e quindi oggi proverà a mettere in difficoltà il Lecce…

DIRETTA LECCE CARRARESE IN STREAMING VIDEO E TV

Non dovremmo avere la possibilità di assistere alla diretta Lecce Carrarese in tv oppure in diretta streaming video, ci affideremo quindi ai siti Internet e ai social delle due squadre per seguire al meglio l’odierna amichevole in Alto Adige.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CARRARESE

Eusebio Di Francesco oggi pomeriggio nelle probabili formazioni per la diretta Lecce Carrarese potrebbe affidarsi al suo modulo tattico preferito, che è il 4-3-3. Quanto ai possibili titolari, proviamo a indicare i seguenti undici uomini: il portiere Falcone; davanti a lui la difesa a quattro con Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo; a centrocampo il trio dal primo minuto potrebbe essere formato da Ramadani, Helgason e Kaba, mentre in attacco per i salentini puntiamo sul tridente con N’Dri, Krstovic e Banda.

Qualche indicazione potremmo spenderla anche per la Carrarese di mister Antonio Calabro, che nel derby amichevole contro la Fiorentina si era affidato al modulo 3-4-2-1, con questa formazione di partenza: Bleve tra i pali e davanti a lui i difensori Imperiale, Illanes e Zanon; in mezzo al campo il reparto a quattro con Cicconi, Schiavi, Zuelli e Bouah, che avevano iniziato dal primo minuto come Bozhanaj e Distefano sulla trequarti e l’attaccante Finotto.