Diretta/ Lecce Cesena streaming video tv: i salentini sognano (Primavera)

DIRETTA LECCE CESENA PRIMAVERA: PARTITA SENZA STORIA

Lecce Cesena, in diretta domenica 26 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Giuseppe Specchia di Galatina, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. I salentini sognano dopo essersi issati da soli in testa alla classifica del campionato, con l’ultima vittoria esterna in casa della Sampdoria che ha permesso al Lecce di superare tutto il gruppo di testa in una graduatoria comunque cortissima nel campionato Primavera 1.

Quello di Galatina sarà un testacoda visto che il Cesena langue ancora in fondo alla classifica: quella subita in casa contro il Milan è stata la quarta sconfitta consecutiva per i romagnoli, ora a -10 dall’Udinese penultima e a -16 dalla speranza di disputare almeno i play out, per una retrocessione che sembra ormai scritta per i bianconeri. E dire che all’andata il Cesena ha ottenuto l’unica vittoria del suo campionato, battendo il Lecce di misura grazie a una rete messa a segno da Zoppi in chiusura di partita.

LECCE CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CESENA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Cesena Primavera, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Specchia di Galatina. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa, Vulturar, Burnete, Berisha, Dorgu, Munoz, Samek, Corfitzen. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Pollini; Manetti, Ferretti, Elefante, David; Carlini, Suliani, Ghinelli, Sette; Gessaroli, Spatari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE CESENA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.20, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











