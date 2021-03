Diretta/ Lecce Chievo (Serie B) streaming video DAZN: sfida a eliminazione?

DIRETTA LECCE CHIEVO: SFIDA CHE VALE MOLTO!

Lecce Chievo, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sembra una sfida a eliminazione per la corsa alla Serie A diretta, ancora possibile visto che il Lecce è quinto in classifica a -4 dal Monza secondo e a -5, mentre il Chievo è distante una lunghezza rispetto al Lecce. I salentini dopo lo 0-4 inflitto a domicilio alla Reggiana hanno ripreso sicuramente maggiore fiducia, quello giallorosso è il secondo attacco del campionato con un solo gol in meno rispetto alla capolista Empoli e soprattutto la squadra allenata da Corini ha perso solo una delle ultime 13 partite di campionato.

Il Chievo pur restando in ballo viene da un momento estremamente delicato, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, solo la vittoria nella sfida contro il Pordenone e l’ultimo ko contro il Vicenza in casa che ha rappresentato forse un ultimo allarme: la squadra allenata di Aglietti dovrà cambiare passo già da questa trasferta pugliese per credere davvero nel ritorno in Serie A.

DIRETTA LECCE CHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Chievo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Chievo allo stadio Via del Mare. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccarielo, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjorkrengen, Mancosu; Coda, Stepinski. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Semper, Mogos, Rigione, Vaisanen, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lecce e Chievo, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.10 volte la posta scommessa.



