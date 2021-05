DIRETTA/ Lecce Cittadella streaming video DAZN: è il sesto incrocio

DIRETTA LECCE CITTADELLA: TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Cittadella ci terrà compagnia, tra poche ore, per la sesta volta nella storia: sono pochi i precedenti tra due squadre che si sono incrociate sempre in Serie B, per la prima volta nella stagione 2009-2010 e poi a nove anni di distanza. Come sappiamo, nel 2019 i salentini avevano ottenuto la promozione in Serie A e dunque nel campionato condizionato dal lockdown non c’erano stati episodi; il 2-2 del 30 dicembre scorso, ovviamente al Tombolato, ha sancito il ritorno a questa rivalità. Non farà piacere al Lecce, che va a caccia della promozione diretta ma anche della prima vittoria contro il Cittadella: ci ha perso in tre occasioni pareggiando due volte, al Via del Mare ha ottenuto un 1-1 nel settembre di tre anni fa con i gol di Marco Mancosu, su rigore, e Luca Strizzolo. Abbiamo anche una singola vittoria per i veneti in questo stadio, ma entrambe le squadre la ricordano bene: fu clamorosa anche perché il Lecce di Gigi De Canio era primo in classifica mentre il Cittadella era a metà gruppo, ma quel giorno i granata si erano scatenati con le doppiette di Matteo Ardemagni e Tommaso Bellazzini e il gol di Antimo Iunco, ai salentini era rimasta la rete della bandiera con il rigore di Daniele Corvia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Venezia Chievo video streaming DAZN: la storia del derby veneto

DIRETTA LECCE CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cittadella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Salernitana Monza video streaming DAZN: una storia ricca

DIRETTA LECCE CITTADELLA: ALTRI 3 PUNTI PER SOGNARE!

Lecce Cittadella, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Volata finale per i salentini che si trovano al secondo posto ma con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana. Dopo 6 vittorie consecutive il Lecce si era bruscamente fermato perdendo in casa contro la Spal, ma contro il Vicenza prima della sosta i pugliesi hanno reagito e tenuto indietro i campani, che sembrano l’ultima squadra in grado di contendere davvero l’accesso diretto alla massima serie alla squadra allenata da Eugenio Corini.

DIRETTA/ Reggiana Pordenone video streaming DAZN: i numeri dei precedenti

Il Cittadella prima dello stop ha battuto il Chievo in quello che era un vero e proprio spareggio per l’accesso ai play off. La formazione veneta mantiene comunque 3 punti di vantaggio sulla Reggina nona, non si tratta di un margine particolarmente rassicurante e dunque la partecipazione alla post season è ancora tutta da conquistare per i granata, in una classifica che comunque sembra poter regalare ancora grandi emozioni da qui alla fine della regular season.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CITTADELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Cittadella presso lo stadio Via del Mare. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel, Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Majer, Tachtsidis, Bjorkrengen, Mancosu, Coda, Pettinari. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Kastrati, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Gargiulo, D’Urso, Baldini, Tsadjout.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Lecce Cittadella dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.85, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.35 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA