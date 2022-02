Diretta Lecce Cittadella/ Streaming video tv: sfida promozione e playoff (Serie B)

DIRETTA LECCE CITTADELLA: LA CAPOLISTA VUOLE CONSOLIDARE IL PRIMATO!

Appuntamento con la Serie B con la diretta di Lecce-Cittadella, valida per la 25esima giornata del campionato cadetto, in programma oggi, mercoledì 23 febbraio alle ore 18:30. La capolista ospiterà allo stadio ‘Via del Mare’ il Cittadella: la sfida mette in palio tre punti preziosissimi per entrambe le formazioni.

I padroni di casa vogliono ottenere la seconda vittoria di fila per tenere saldo il primo posto in classifica mentre il Cittadella vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro il Benevento, per continuare a coltivare il sogno playoff. I pugliesi hanno 46 punti in 24 gare mentre gli avversari 35 nello stesso numero di match giocati.

DIRETTA LECCE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Dove sarà possibile vedere la diretta di Lecce Cittadella? La sfida non sarà visibile solamente su Dazn, che ha in esclusiva tutta la Serie B, ma anche su Sky Sport Uno, su Sky Sport e su Helbiz Live. Ci sono dunque tre possibilità per seguire in diretta il match di Serie B, che dirà molto sia sulla lotta alla promozione, sia su quella ai playoff. In streaming video, la gara sarà visibile sempre su Dazn, su Sky Go – piattaforma online di Sky – e su Helbiz Live. È dunque necessario possedere un abbonamento ad una delle tre piattaforme per seguire la gara in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CITTADELLA

Scopriamo insieme le probabili formazioni del match in diretta tra Lecce e Cittadella. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3. In porta Gabriel. Difesa con Calabresi, Lucioni, Tuia e Barreca. A centrocampo ci dovrebbero essere Majer, Hjulmand ed Helgason. Tridente con Strefezza, Coda e Ragusa. Ospiti che Corini dovrebbe schierare con lo stesso modulo. In porta Kastraki, difesa con Mattioli, Del Fabro, Frare e Benedetti. A centrocampo linea a tre con Laribi, Pavan e Mazzocco. In attacco Baldini, Beretta, Okwonkwo.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Coda, Ragusa. All. Baroni

CITTADELLA (4-3-3): Kastraki; Mattioli, Del Fabro, Frare, Benedetti; Laribi, Pavan, Mazzocco; Baldini, Beretta, Okwonkwo. All. Corini

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa ci dicono le quote della diretta di Lecce Cittadella? La Snai dà l’1 dei padroni di casa a 1.8: più probabile, dunque, la vittoria della capolista, almeno secondo le quote. L’X è quotato a 3.35. Il 2 del Cittadella è dato a 4.75. Secondo i bookmakers, dunque, è molto probabile che a vincere la sfida della 25esima giornata sia il Lecce capolista. Sarà davvero così?



