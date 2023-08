DIRETTA LECCE COMO/ Video streaming tv: una partita con una storia molto lunga (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

DIRETTA LECCE COMO: I TESTA A TESTA

Mentre attendiamo la diretta di Lecce Como, dobbiamo annotare che questa partita di Coppa Italia vanta una storia piuttosto lunga, ma anche ricca di periodi “vuoti”. In effetti, per trovare gli ultimi dieci confronti ufficiali tra Lecce e Como serve tornare indietro fino a domenica 8 dicembre 1985, ed inoltre possiamo notare che queste dieci partite sono state quattro in Serie A, altrettante in Serie B e infine un paio anche in Serie C. Il bilancio complessivo sarebbe favorevole al Como grazie a quattro vittorie più altrettanti pareggi, a fronte di due soli successi per il Lecce.

Ttuttavia è anche giusto osservare che l’ultima vittoria dei lombardi risale a venerdì 23 dicembre 1994. Da allora in poi si contano in totale appena cinque partite, con due vittorie per il Lecce (l’ultima lunedì 18 febbraio 2013) e tre pareggi, compresi quelli negli unici due precedenti davvero recenti. Parliamo del campionato di Serie B 2021-2022, quando Lecce e Como pareggiarono per 1-1 sia all’andata in Puglia domenica 29 agosto 2021, sia al ritorno in Lombardia di sabato 5 febbraio 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Como sarà trasmessa su Canale 20, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

LECCE COMO: SALENTINI FAVORITI MA…

Lecce Como in diretta domenica 13 agosto 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Il Lecce guidato da Roberto D’Aversa si prepara ad affrontare in casa il Como di Moreno Longo. Il vincitore di questo incontro al Via del Mare si troverà a sfidare il vincitore dell’incontro tra Bari e Parma nei sedicesimi di finale. Le due squadre hanno già avuto tre incontri nella competizione, con un bilancio complessivamente equilibrato: una vittoria per ciascuna squadra e un pareggio.

L’ultima volta che si sono incrociate è stata durante i gironi nella stagione 1983/84, quando il Como vinse 3-1 in Puglia. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle amichevoli di preparazione al campionato: la squadra salentina ha superato Rovereto (11-1), Padova (4-0) e Cittadella (0-3) e ha pareggiato con il Cadice (1-1). I lombardi, invece, hanno subito due sconfitte (0-1 contro il Gillingham e 1-2 contro il Cagliari) e ottenuto due vittorie (1-0 sia contro la Sassari Torres sia contro la Pro Patria).

PROBABILI FORMAZIONI LECCE COMO

Le probabili formazioni della diretta Lecce Como, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Joan González; Almqvist, Strefezza, Banda. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Semper; Cassandro, Iovine, Rocco, Vignali; Bellemo, Abildgaard, Ioannou, Chajia; Cerri, Cutrone.

LECCE COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











