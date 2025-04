DIRETTA LECCE COMO (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO!

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Lecce e Como sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono mancando però la sfera con Gaspar sul prolungamento di Baschirotto da palla inattiva al 26′. I biancoblu sparano largo di un soffio con Perrone al 30′ e Douvikas fa altrettanto al 31′ prima che Diao metta a segno la rete del vantaggio al 35′, su assist di Nico Paz in ripartenza. Il Como sostituisce poi Valle con Moreno per infortunio al 45′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta Lecce Como streaming video, dove vedere la partita

La diretta Lecce Como si terrà al Via del Mare e sarà trasmessa per gli spettatori tramite Dazn per i suoi piani Standard o Plus, per vedere la sfida poi si dovrà accedere allo streaming tramite il sito o l’applicazione, scaricabile su tutti i dispositivi, o anche tramite i canali Dazn e Dazn1.

FASE INIZIALE DEL MATCH!

In Puglia la partita tra Lecce e Como è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti partono forte costringendo Falcone a parare in corner il tiro-cross di Nico Paz sugli sviluppi di un altro angolo al 4′. I padroni di casa replicano andando a segno con Krstovic ma vedendosi annullare la rete per fuorigioco al 6′. Ecco anche le panchine ufficiali: LECCE – A disp.: Früchtl, Samooja, Rebić, Berisha, Rafia, N’Dri, Guilbert, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. All.: Marco Giampaolo. COMO – A disp.: Reina, Iovine, Strefezza, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno, Engelhardt, Braunöder, Smolcic, Van der Brempt, Caqueret, Azon. All.: Cesc Fabregas. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

I numeri inchiodano i padroni di casa verso la diretta Lecce Como, che ci terrà compagnia fra pochissimi minuti per aprire il turno pasquale della Serie A. La gestione di Marco Giampaolo aveva portato frutti positivi per diverso tempo, tanto che il Lecce sembrava vicino alla salvezza prima del crollo sotto forma di un pareggio e sei sconfitte nelle ultime sette giornate. I giallorossi salentini non vincono dal 31 gennaio scorso a Parma, mentre l’ultima vittoria casalinga risale addirittura al 15 dicembre 2024 contro il Monza, per cui urge tornare a sfruttare il fattore campo, la spinta dello stadio di Via del Mare che da troppo tempo non riesce ad incidere quanto potrebbe.

Molto più tranquilli gli ospiti verso la diretta Lecce Como, prima di leggere le formazioni ufficiali infatti ricordiamo che Cesc Fabregas ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime otto partite, per cui la certezza matematica della salvezza per i lariani dovrebbe ormai essere una formalità. LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Ikoné, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Ospiti la sorpresa della competizione

L’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A vedrà la diretta Lecce Como che potrebbe già avere molto da dire sul futuro di entrambe le squadre, i giallorossi si sono ritrovati a lottare per la permanenza in Serie A e hanno perso gran parte del vantaggio che avevano sui tre fanalini di coda merito anche dell’ottima seconda parte di campionato giocata dal Venezia che ora dista solo 2 punti.

Per i lariani invece si sta concludendo una buonissima prima stagione in Serie A, la salvezza matematica non è ancora arrivata ma per venire risucchiati nella lotta dovrebbero venire inanellate una serie di sconfitte, la vittoria 1-0 sul Torino però sembra auspicare ad un finale di campionato tranquillo.

Lecce Como, probabili formazioni

Per la diretta Lecce Come che avrà inizio alle 15.00 Marco Giampaolo sarà costretto a qualche cambio rispetto all’ultima partita persa 2-1 in casa della Juventus, 4-3-2-1 con Falcone in porta, Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo in difesa, Coulibaly, Pierret e Rafia a centrocampo, Pierotti e Tete Morente trequartisti alle spalle di Krstovic unica punta. Ipotizzare gli undici titolari del Como può essere un’impresa visti i numerosi cambi di formazione di Cesc Fabregas, dovrebbe essere confermato il 4-3-3 con Butez, Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Alberto Moreno, Caqueret, Perrone e Da Cunha, Diao, Nico Paz e Strefezza.

Lecce Como, quote e pronostico

Per provare a definire il risultato finale della diretta Lecce Como ci affideremo a Sisal e alle sue quote, la vittoria dei lariani è quotata a 2.05, il valore più basso tra tutti i risultato possibili, c’è poi il pareggio che viene pagato 3.30 e che dista poco dal 3.75 fissato per la vittoria dei salentini. A fare la differenza sarà sicuramente la tenuta difensiva che per entrambe le formazioni non è stata delle migliori in questa annata, il Como infatti ha già subito 48 gol, ed è una delle peggiori difese nonostante il tredicesimo posto, il Lecce poi ne ha subiti 52 ed è il principale motivo della situazione difficile di classifica.