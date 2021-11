Diretta Lecce Cosenza/ Streaming video tv: club in cerca di rilancio

DIRETTA LECCE COSENZA: GRAN SFIDA AL VIA DEL MARE

Lecce Cosenza, in diretta dallo Stadio Via del Mare, è la partita in programma oggi, lunedi 1 novembre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Per la 11^ giornata della Serie B ecco che ci si para davanti la diretta tra Lecce e Cosenza, match che pure metterà in palio tre puti pesanti tra due club impegnati un’operazione di rilancio. Con tre pareggi appena messi alle spalle, la formazione giallorossa spera che questo turno sia la giusta occasione per ritrovare il sorriso: certo la squadra di Baroni non ha molto di cui lamentarsi considerato che finora ha messo alle spalle una sola sconfitta (e pure solo a inizio stagione, con la Cremonese), ma certo si può ancora fare di più e crescere dalla quinta posizione appena occupata.

Pure è a caccia di rilancio il Cosenza: i bruzi dopo la sconfitta patita dieci giorni fa contro il Benevento hanno corretto il tiro e nel seguente turno infrasettimanale hanno ottenuto i tre punti con la Ternana. Pure i rossoblu non sono ancora soddisfatti e chissà che oggi riescano che a sfatare il tabù del Via del Mare, stadio che raramente li ha visti protagonisti. Chissà che ci dirà il campo: con la diretta Lecce Cosenza certo oggi non ci annoieremo.

DIRETTA LECCE COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cosenza di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FROMAZIONI LECCE COSENZA

Non è questo match dove mancano le motivazioni: non saremo dunque sorpresi se entrambi gli allenatori vogliano optare per i loro giocatori titolari per disegnare le probabili formazioni della diretta Lecce Cosenza. Partiamo allora dai giallorossi e vediamo che oggi Baroni punterà ancora sul 4-3-3 di partenza, dove pure avremo ancora Massimo Coda come titolare in attacco, accompagnato da Di Mariano e Strefezza. Per il reparto a centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come Hjulmand, che pure dovrebbe oggi venir accompagnato da Mayer e Gargiulo: Gendrey, Lucioni, Meccariello e Barreca saranno le prime scelte per la difesa anche se dalla panca rimane a disposizione Tuia.

Sarà invece 3-5-2 il modulo di riferimento di Zaffaroni, con il tecnico rossoblu che punterà ancora sulla coppia Caso-Gori in attacco. Alle loro spalle si faranno avanti per il centrocampo Carraro, Gerbo e Vallocchia, pur con Palmiero a disposizione: Situm e Sy saranno le prime scelte per l’esterno dello schieramento, con Bittante possibile alternativa. Nessun dubbio poi nel consegnare le maglie da titolari in difesa, con Pirrello, Rigione e Tiritiello confermati dal primo minuto (pure avendo nelle gambe 90 minuti con la Ternana: Vigorito sarà comodo tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di serie B, concediamo ai padroni di casa il favore del pronostico, considerati i piazzamenti in classifica. Ecco che allora il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 della partita, ha concesso alla vittoria del Lecce la quota di 1.40, mentre si sale fino a 7.75 per la valutazione del successo del Cosenza: il pareggio è stato invece dato a 4.60.

