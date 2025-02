DIRETTA LECCE CREMONESE PRIMAVERA, SFIDA PER LA SALVEZZA

La venticinquesima giornata del campionato Primavera propone anche un’interessante sfida per la salvezza nella diretta Lecce Cremonese in campo alle 11,00 di sabato 15 febbraio. Le due squadre Sono entrambe a 30 punti e occupano, rispettivamente, la quattordicesima e la quindicesima posizione in classifica.

Il Lecce di Scurto arriva da una netta sconfitta per 3 a 0 in casa dell’Inter e cerca una risposta davanti al suo pubblico. Quattro partite senza vincere, invece, per la Cremonese di Pavesi che ha perso l’ultima in casa contro il Torino.

DIRETTA LECCE CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il campionato Primavera è un’esclusiva di SportItalia che trasmetterà la diretta Lecce Cremonese Primavera in chiaro. Potrete anche seguire questa partita utilizzando la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le occasioni più importanti con aggiornamenti costanti.

LECCE CREMONESE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni in vista di questa delicata sfida per la salvezza. Il Lecce guidato da Scurto scenderà in campo con un 4-3-3 con Rafaila in porta difeso da Pacia e Russo. Gorter giocherà a centrocampo insieme a Yilmaz e Kovac a completare il reparto. Agrimi, Bertolucci e Delle Monache completeranno il tridente d’attacco.

Sarà un 3-5-2, invece, quello proposto dalla Cremonese di Pavesi che manderà in campo Bassi, Prendi e Pavesi a difendere la porta di Sayaih. Tosi e Nagrudnyi agiranno come esterni di centrocampo a supporto delle due punte che saranno Galli e Gabbiani.

LECCE CREMONESE PRIMAVERA, LE QUOTE

Padroni di casa favoriti nel pronostico secondo le quote Eurobet: una vittoria pugliese è quotata a 1,75 nella diretta Lecce Cremonese Primavera, mentre curiosamente sia il pareggio sia un successo esterno della Cremonese varrebbero 3,65 volte la posta in palio.