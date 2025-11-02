Analisi della diretta Lecce Cremonese, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA LECCE CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

In attesa del fischio d’inizio per la diretta Lecce Cremonese Primavera, dobbiamo ricordare che questo è solamente il secondo anno nel quale pugliesi e lombardi si trovano insieme nel massimo campionato giovanile italiano. I precedenti sono freschissimi perché risalgono naturalmente alla scorsa stagione e sono in perfetto equilibrio dal momento che si tratta di due pareggi. Detto che al ritorno a Lecce ci fu uno 0-0 sabato 15 febbraio scorso, può essere più divertente ricordare il 2-2 nel match d’andata di sabato 26 ottobre 2024 in casa della Cremonese.

Per i grigiorossi avevano segnato Nouroudine Faye e Giacomo Gabbiani per ribaltare l’iniziale vantaggio ospite con Sebastian Esposito, in pieno recupero tuttavia era stato Sandro Bertolucci a fissare definitivamente il pareggio. Adesso però è il momento di scoprire che cosa ci dirà oggi l’appuntamento con la diretta Lecce Cremonese Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Lecce Cremonese Primavera, come seguire la partita in streaming video e tv

Per godere dello spettacolo che si vedrà in campo nella diretta Lecce Cremonese del Campionato Primavera, i tifosi e gli appassionati della categoria dovranno sintonizzarsi al giusto orario su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa grazie allo streaming collegarsi al sito sportitalia.it e all’applicazione, scaricabile gratuitamente.

Lecce Cremonese Primavera, grigiorossi a secco di vittorie

Ad aprire la decima giornata del Campionato Primavera ci penserà la diretta Lecce Cremonese che avrà inizio alle 11.00 e potrebbe essere una sfida di grande importanza per la lotta verso la salvezza, entrambe le formazioni infatti occupano la zona bassa della classifica e cercano di uscirne al più presto, i giallorossi per l’esattezza sono al diciassettesimo posto con 7 punti e soprattutto stanno uscendo da una serie di quattro partite consecutive senza sconfitta, l’ultima un pareggio 1-1 con il Genoa, che fa ben sperare.

Per i grigiorossi invece la situazione è preoccupante, i punti conquistati sono solamente 4 e ora sono al diciannovesimo posto che vorrebbe dire retrocessione diretta, nell’ultimo impegno stagionale è arrivata l’ennesima sconfitta, un 1-2 casalingo contro l’Inter che allunga la serie di partite senza vittoria a 5 e che lascia molti dubbi sul resto della stagione.

Formazioni Lecce Cremonese Primavera, probabili scelte dei tecnici

Nella diretta Lecce Cremonese del Campionato Primavera vedremo in campo da una parte, quella dei giallorossi, la stessa squadra che è riuscita a fermare la capolista, mentre dall’altra una modifica rispetto all’ultima proposta del tecnico, Simone Schipa quindi si affiderà al suo 4-3-3 con Penev in port, Kozarac, Pehlivanov, Pacia e Dalla Costa in difesa, Calame, Gorter e Di Pasquale a centrocampo e in attacco Laerke, Esteban e Onyemachi.

Per Elia Pavesi invece la scelta del modulo ricadrà su un 3-4-2-1 con Malovec come portiere, Zilio, Prendi e Paganotti come difensori, Parente, Tessadri, Biolchi e Patitucci a centrocampo, Galli e Lamorte trequartisti e Diaz unico attaccante.

Lecce Cremonese Primavera, possibile risultato finale

La diretta Lecce Cremonese del Campionato Primavera è una partita difficile da riuscire ad interpretare visto che la situazione di classifica di entrambe le squadre non è delle più rosee e non si sa quindi se entrambe si potrebbero accontentare di un pareggio o andranno all’attacco a cercare una vittoria che le faccia uscire dalla lotta salvezza.

Tra le due sono sicuramente messi meglio i giallorossi sia per la classifica che per gli ultimi risultati ottenuti che li vedono in una buona serie di risultati positivi in cui però manca solo un trionfo, che potrebbe arrivare in una sfida come questa.