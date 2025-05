DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta Lecce Empoli Primavera: si parla di una partita che non ha troppi precedenti, i registri ufficiali almeno in epoca recente ne riportano appena sette con un bilancio che solo leggermente sorride al Lecce, capace di vincere due volte (e sempre in casa) contro il solo successo dell’Empoli. Dunque quattro pareggi comprese le ultime due sfide, ma siccome anche i toscani hanno vinto sul loro campo possiamo dire che in questa partita non si sia mai verificato un successo esterno, le due vittorie del Lecce sono entrambe per 2-0 e la più recente (dicembre 2023) ha portato la firma di Ed McJannet, autore di una doppietta.

Per quanto riguarda invece l’affermazione dell’Empoli, bisogna tornare alla stagione 2021-2022 e al match di ritorno, andato in scena a marzo: in quell’occasione Simone Barsi e Tommaso Baldanzi avevano realizzato le reti decisive, inutile il gol della bandiera salentina che tra l’altro era stato un autogol, con Gabriele Guarino che aveva infilato il suo portiere Marco Fantoni. Adesso possiamo tornare a parlare di attualità perché ci siamo davvero, e quindi ci apprestiamo a vivere una partita molto interessante: mettiamoci comodi, finalmente la diretta Lecce Empoli Primavera ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Lecce Empoli Primavera? Allora vi basterà collegarvi sul canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia. La diretta streaming sarà visibile sull’applicazione di Sportitalia.

SI GIOCA IN PUGLIA

Se la squadra di casa non ha molto a cui chiedere dalla stagione, gli ospiti si giocano le ultime chance di salvezza. La diretta Lecce Empoli Primavera si disputerà sabato 3 maggio 2025 alle ore 11:00 in casa dei giallorossi. Il Lecce è a 48 punti, un netto +12 dalla quartultima. Ultimamente le cose stanno anche andando bene e dopo due punti in quattro partite, i giallorossi hanno vinto entrambe le ultime due partite contro Fiorentina in casa e Torino in trasferta.

L’Empoli ha vinto solo una partita nelle ultime cinque ovvero quella contro il Milan in casa per 1-0. Per il resto tante occasioni gettate alle ortiche ovvero i pareggi con la Lazio e le sconfitte contro Torino, Sassuolo e Bologna.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE EMPOLI PRIMAVERA

Il Lecce Primavera scenderà in campo con il 4-3-3: Rafalia tra i pali, difeso dal quartetto Ubani, Esposito, Pehlivanov e Addo. Nella zona nevralgica ci saranno Yilmaz, Kovac e Gorter con il tridente offensivo Winkelmann, Bertolucci e Mboko.

L’Empoli invece predilige il 3-5-2 con Vertua in porta, protetto dai suoi compagni di squadra Moray, Falcusan e Mannelli. Agiranno da esterni El Biache e Barsotti con Baud, Matteazzi e Baralla. Il tandem d’attacco sarà formato Brayan e Popov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE EMPOLI PRIMAVERA

Il Lecce Primavera è dato a 1.93 quindi è la squadra favorita per oggi. La vittoria dell’Empoli invece si può trovare a 3.35, poco più alto il pareggio a 3.55. Gol a 1.53, No Gol a 2.20.