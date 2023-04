Diretta/ Lecce Empoli streaming video tv: capolista per l’allungo (Primavera)

DIRETTA LECCE EMPOLI PRIMAVERA: SALENTINI FAVORITI!

Lecce Empoli Primavera, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. La capolista cerca un ulteriore allungo in classifica, l’ultimo successo esterno a Cagliari ha permesso al Lecce di mantenere 4 punti di vantaggio sul Frosinone secondo e le prospettive di chiudere la regular season in testa sembrano sempre più concrete per i salentini.

Nell’ultimo turno di campionato, prima della sosta, importante vittoria anche per l’Empoli che ha piegato col punteggio di 2-1 il Milan e si trova ancora in lizza per un posto nei play off, pur vedendo distante il sesto posto ancora 3 lunghezze (6 se dovesse arrivare una sconfitta a Lecce). All’andata pari 1-1 in Toscana tra le due compagini, a Lecce le due formazioni non si affrontano dal pari a reti bianche del 7 novembre 2021.

LECCE EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Empoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa, Vulturar, Burnete, Berisha, Dorgu, Munoz, Samec, Corfitzen. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stubljar; Degli Innocenti, Indragoli, Magazzù, Alessio, Seck, Guarino, Boli, Renzi, Angori, Kaczmarski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE EMPOLI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.70.











