DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA, PUGLIESI QUASI OK

Gli ospiti hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione in vista playoff. La diretta Lecce Fiorentina verrà giocata sabato 19 aprile 2025 alle ore 11:00 con i padroni di casa già quasi aritmeticamente salvi. Il Lecce arriva da un periodo parecchio difficile nonostante la classifica. Infatti i giallorossi sono reduci da quattro partite di fila in campionato senza vincere ovvero i pareggi con Cagliari e Bologna più le sconfitte con Atalanta e Genoa.

La Fiorentina invece sembra aver messo le basi per uscire dal tunnel: il 5-0 inflitto all’Udinese mette fine ad una striscia di sei gare consecutive senza vincere contro Sassuolo, Inter, Juventus, Empoli, Cesena (unico pareggio) e Verona.

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Lecce Fiorentina Primavera potrete farlo su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming invece o l’applicazione o il sito web di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA PRIMAVERA

Il Lecce Primavera scenderà in campo col modulo 4-3-3 con Rafaila in porta, difeso dal quartetto Ubani, Scott, Pehlivanov e Addo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Yilmaz, Gorter e Kovac. Davanti Winkelmann, Bertolucci e Mboko.

La Fiorentina risponderà con lo stesso assetto tattico. Tra i pali Leonardelli, protetto da Trapani, Kouadio, Elia e Scuderi. A centrocampo ecco Harden e Ievoli mezzali con Keita regista. In attacco Bertolini, Braschi e Rubino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE FIORENTINA PRIMAVERA

Nella direyya Lecce Fiorentina Primavera la squadra favorita è la Viola poiché il 2 fisso è a 1.85. La vittoria del Lecce è offerta a 3.25 con il pareggio a 3.95. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1,57 e 2.30

