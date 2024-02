DIRETTA/ Lecce Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Nico Gonzalez out! (Serie A, 2 febbraio 2024)

DIRETTA LECCE FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Lecce Fiorentina, diamo uno sguardo alle statistiche delle due squadre per sapere cosa attenderci nel corso dei novanta minuti. Dal 2010, i padroni di casa non vincono nel loro stadio contro la Viola. Un dato interessante riguarda i minutaggi in cui le squadre sono più propense a segnare: il Lecce sembra essere particolarmente pericoloso nei minuti finali, realizzando il 38% dei suoi gol tra il 76eiesimo e il 90esimo minuto. Mentre gli ospiti sembrano concentrarsi maggiormente nella prima parte della partita, con il 24% dei loro gol realizzati nei primi 15 minuti.

Da notare poi come i giallorossi incomincino la maggior parte delle azioni più pericolose del match dalla zona destra del campo, con il 18% di azioni cominciate su quella fascia, un dato interessante se messo a confronto con le azioni più prolifiche della Fiorentina, che invece partono dalla fascia sinistra del campo per il 24%. Questo significa che durante il match si potranno tarpare le ali un po’ a vicenda, resta da scoprirlo nei prossimi minuti, intanto concentriamoci sulle formazioni ufficiali delle due squadre, la diretta di Lecce Fiorentina sta per cominciare! LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Kristovic, Banda. All. D’Aversa. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Sottil, Beltran, Bonaventura; Nzola. All. Italiano (agg. Gianmarco Mannara)

LECCE FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Lecce Fiorentina sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

ANCHE I VIOLA ZOPPICANO

La diretta Lecce Fiorentina, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi stanno vivendo un periodo nerissimo in termini di risultati con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque. Il Lecce ha infatti perso con Atalanta, Lazio, Juventus e Genoa nell’ultimo turno per 2-1. Per risalire all’ultima vittoria dei pugliesi bisogna tornare a metà dicembre nel 2-1 inflitto al Frosinone.

Anche la Fiorentina non ha passato un gennaio particolarmente positivo con l’unica vittoria arrivata ai calci di rigore contro il Bologna in Coppa Italia. Per il resto, le sconfitte con Sassuolo e Inter in campionato più il pesante 3-0 da parte del Napoli in Supercoppa hanno rallentato le ambizioni Viola. Eppure le ultime tre partite di campionato del 2023 erano state tre vittorie per 1-0 con Verona, Monza e infine Torino.

LECCE FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Falcone, difesa a quattro con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. A centrocampo spazio a Kaba, Ramadani e Oudin con Almqvist, Kstovic e Sansone in attacco.

Risponde la Fiorentina con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Terracciano, pacchetto arretrato con Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Arthur e Duncan con Nzola, Bonvantura e Ikone nella batteria dei trequartisti. In avanti Beltran.

LECCE FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecce Fiorentina danno favorita la squadra ospite a 2.10. Seondo bet365, l’1 fisso vale 3.80 mentre la X del pareggio a 3.25.

L’Over 2.5 è quotato a 2.10 con l’Under alla stessa soglia a 1.67. Il Gol, entrambe le squadre segnano, è dato a 1.95 con il No Gol ovvero segno opposto a 1.80.











