Diretta/ Lecce Fiorentina streaming video tv: voglia di riscatto (Serie A)

DIRETTA LECCE FIORENTINA: OCCHIO ALLA RABBIA DEI SALENTINI…

Lecce Fiorentina, in diretta lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Via del mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto importante tra due squadre a caccia di riscatto, vogliose di risalire la classifica.

Il Lecce occupa il sedicesimo posto insieme al Bologna con 7 punti raccolti nelle prime nove giornate, frutto di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Roma di Mourinho. La Fiorentina, invece, occupa il tredicesimo posto con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nico Gonzalez a compagni nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-4 dalla Lazio al Franchi.

COME VEDERE LA PARTITA LECCE FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Lecce Fiorentina sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Lecce Fiorentina grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecce Fiorentina. Qualche dubbio da sciogliere per mister Baroni, privo dello squalificato Hjulmand e dell’infortunato Askildsen. Giallorossi in campo con il consueto 4-3-3: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella, Blin, Helgason, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Banda. Anche Vincenzo Italiano sta valutando gli ultimi dubbi di formazione, in particolare a centrocampo dove mancherà lo squalificato Amrabat. Viola in campo con il 4-3-3: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Jovic, Kouamè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondi bookmakers la Fiorentina ha i favori del pronostico. Le quote sulla diretta Lecce Fiornetina delle principali agenzie vedono davanti la compagine gigliata, ecco i numeri di Eurobet: la vittoria del Lecce è quotato 3,70, il pareggio è dato a 3,30, mentre il successo dei viola è quotato 2,05. Non si prospetta una pioggia di reti: l’Under 2,5 è a 1,68, mentre l’Over 2,5 è a 2,05. Più equilibrate, invece, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.











