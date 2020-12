Diretta Lecce Frosinone/ Streaming video DAZN: ambizioni da promozione (Serie B)

DIRETTA LECCE FROSINONE: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Lecce Frosinone, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini, avrà luogo alle ore 14:00 di sabato 12 dicembre: si gioca per l’undicesima giornata nel campionato di Serie B 2020-2021, al Via del Mare una sfida molto interessante tra due squadre che vanno a caccia della promozione diretta ed entrano nel turno con gli stessi punti in classifica. Entrambe devono recuperare un po’ di terreno ma sono comunque lì a giocarsela; pareggiando in casa contro il Venezia i salentini hanno perso una bella occasione per fare il salto di qualità ma adesso hanno la possibilità di giocare un’altra gara al Via del Mare, dovendo fare attenzione ad un Frosinone che l’anno scorso ha raggiunto la finale dei playoff e che arriva da una bella vittoria, ottenuta allo Stirpe contro il Chievo. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Lecce Frosinone; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco vediamo come potrebbero essere disposte dai loro allenatori, valutando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA LECCE FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Frosinone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FROSINONE

È sempre un 4-3-1-2 quello con cui Eugenio Corini affronta Lecce Frosinone. In porta va Gabriel, davanti a lui Rossettini potrebbe sostituire Meccariello o Lucioni mentre Adjapong e Calderoni dovrebbero essere i due esterni bassi. In mediana è Majer che potrebbe giocare, scalzando magari il grande ex Paganini (o Liam Henderson) con Tachtsidis regolarmente in cabina di regia, Marco Mancosu sarà il trequartista a supporto di Massimo Coda e Stepinski, ma con Falco e Stefano Pettinari che proveranno a prendersi il posto. Alessandro Nesta gioca allo stesso modo davanti, con Tribuzzi o Rohdén a supportare Ciano e Novakovich favoriti come attaccanti; la difesa del Frosinone però si dispone a tre e dunque Salvi, Nicolò Brighenti e Szyminski sono favoriti su Marcos Curado per proteggere il portiere Bardi. In mediana ci prova Carraro, che dovrà vincere la concorrenza di Kastanos e Maiello; Zampano e Andrea Beghetto sono in netto vantaggio per coprire le fasce laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Lecce Frosinone, e quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 3,80 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote invece 3,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



